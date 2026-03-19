Постное чудо: печем простые булочки без яиц и молока с тремя видами начинки

Простые булочки без яиц и молока Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В пост часто хочется домашней выпечки, но привычные рецепты часто не подходят. Эта проблема решается удивительно просто. Постные булочки получаются ничуть не хуже сдобных: такие же мягкие, воздушные и аппетитные. А если добавить разную начинку, каждый день будет новый вкус. Основа одна, вариантов много.

Для теста возьмите большую миску, просейте туда 500 г муки, добавьте пакетик сухих дрожжей (10 г), 2 ст. л. сахара и чайную ложку соли. Перемешайте сухие ингредиенты. Влейте 300 мл теплой воды и 50 мл растительного масла. Замесите мягкое, эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Накройте миску полотенцем и уберите в теплое место на час. За это время тесто увеличится вдвое.

Теперь приготовьте начинки, три варианта на выбор.

  • Первый вариант — яблочная. Нарежьте два яблока мелкими кубиками, припустите на сковороде с ложкой сахара и щепоткой корицы до мягкости.

  • Второй вариант — картофельная с грибами. Отварите 300 г картофеля, разомните в пюре. Обжарьте 200 г шампиньонов с луком, смешайте с пюре, посолите.

  • Третий вариант — сладкая маковая. Залейте 100 г мака кипятком на 20 минут, слейте воду, разотрите мак пестиком или пробейте блендером. Смешайте с 3 ст. л. сахара.

Обомните подошедшее тесто, разделите на 12–15 частей. Каждую раскатайте в лепешку, выложите начинку, защипните края, формируя шарики или лодочки. Выложите на противень, дайте постоять 15 минут. Смажьте крепким сладким чаем для румянца. Выпекайте при 180 градусах 25 минут.

  • Совет: чтобы начинка в сладких булочках не вытекала, добавьте в яблоки и мак чайную ложку крахмала.

Анастасия Фомина
