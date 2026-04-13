Врач ответила, что нужно сделать после окончания Великого поста Врач Малиновская: через неделю после поста надо проверить дефицит микроэлементов

Через неделю после завершения Великого поста необходимо проверить организм на дефицит микроэлементов, заявила NEWS.ru руководитель медицинского департамента сети лабораторий «KDL | Медскан» Ольга Малиновская. По ее словам, это позволит избежать утомляемости и ломкости ногтей.

Великий пост, длящийся 40 дней, — непростое испытание для организма. Отсутствие животной пищи может привести к сокращению потребления белка, снижению поступления хорошо усвояемого железа, витамина В12 и кальция. Эти дефициты, на первых порах протекающие скрыто, требуют восполнения. Если проигнорировать их, могут развиться серьезные нарушения: анемия, дефицит кальция, потеря мышечной массы. Для обнаружения возможных дефицитов стоит сдать лабораторные анализы — они помогут выявить проблему на ранней стадии. Сдавать их лучше не сразу после окончания поста, а через неделю после возвращения к привычному рациону, — поделилась Малиновская.

Она отметила, что среди необходимых исследований — общий анализ крови для оценки уровня гемоглобина и выявления анемии, а также биохимический, который помогает оценить работу основных систем организма. Кроме того, по словам врача, следует обследовать организм на уровень ферритина, витамина В12, кальция, фосфора и витамина D.

Важно понимать, что сдача анализов после Великого поста нужна, чтобы обнаружить дефициты своевременно и принять меры до того, как симптомы, например сильная усталость, быстрая утомляемость, ломкость ногтей, станут явными. Результаты исследований укажут на необходимость корректировки питания, потребность в витаминной или даже медикаментозной поддержке — принимать решение о ней должен специалист, — заключила Малиновская.

Ранее главный внештатный гематолог Минздрава России Елена Паровичникова предупредила, что слабость, плохое самочувствие и усиленное потоотделение могут свидетельствовать о проблемах с кровью. По ее словам, эти симптомы не следует оставлять без внимания.