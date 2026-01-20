Готовим как шеф: мясо по-кремлевски с картофельными дольками

Хотите приготовить мясное блюдо, достойное правительственного приема? Сочетание нежной телятины и золотистого картофеля — это классика высокой кухни. Добавьте один секретный ингредиент в соус, и оно заиграет новыми, изысканными нотами. Какой? Узнайте далее! Делимся пошаговым рецептом — выбор шеф-повара.

Ингредиенты:

телячья вырезка или говяжья кострец — 800 г;

картофель (крупный) — 4-5 шт.;

лук репчатый — 2 шт.;

сливки 20% — 200 мл;

гранатовый соус (натуральный) — 100 мл;

секретный ингредиент: коньяк — 50 мл;

сливочное масло — 80 г;

растительное масло — 3 ст. л.;

свежий розмарин — 2 веточки;

чеснок — 4 зубчика;

соль, черный перец (горошек и молотый) — по вкусу.

Мясо промокните бумажным полотенцем. Нарежьте крупными кусками толщиной 3-4 см. Отбейте через пленку до толщины 1,5-2 см. Натрите солью и молотым перцем со всех сторон. Оставьте на столе на 15–20 минут, чтобы оно прогрелось до комнатной температуры.

Картофель очистите и нарежьте крупными дольками. Отварите в подсоленной воде 7-8 минут с момента закипания (до полуготовности). Откиньте на дуршлаг и обсушите. Лук нарежьте крупными перьями. Раздавите плоской стороной ножа 2 зубчика чеснока.

В сковороде с толстым дном разогрейте смесь растительного и 30 г сливочного масла. Обжарьте картофельные дольки до румяной корочки со всех сторон, добавьте в середине процесса лук и раздавленный чеснок. За 2 минуты до готовности добавьте иголки с одной веточки розмарина. Посолите, переложите в форму для запекания.

Мясо по-кремлевски, пошаговый рецепт с фото Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В ту же сковороду добавьте масло. На сильном огне обжарьте куски мяса по 1,5-2 минуты с каждой стороны до плотной золотистой корочки. Убавьте огонь. Влейте коньяк и осторожно подожгите его или дайте выпариться алкоголю 1-2 минуты. Это и есть тот самый секрет, который «открывает» вкус мяса и связывает все ароматы соуса.

К мясу добавьте оставшиеся сливочное масло, розмарин и 2 зубчика чеснока (целиком). Готовьте 1-2 минуты, помешивая. Влейте сливки и гранатовый соус. Доведите до легкого кипения, посолите, поперчите. Накройте крышкой и тушите на минимальном огне 10–12 минут.

Разогрейте духовку до 200 °C. Переложите мясо в форму к картофелю, полейте сверху соусом из сковороды. Запекайте в духовке 10–15 минут, чтобы блюдо окончательно пропарилось и покрылось глянцевой пленкой. Подавайте порционно, обильно полив соусом. Идеально дополнит картину горсть свежих зерен граната и веточка свежего розмарина.

Секреты и хитрости:

Секрет сочности: не протыкайте мясо вилкой во время жарки. Переворачивайте его только щипцами или лопаткой, чтобы не выпускать сок.

Секрет корочки: мясо должно быть сухим перед жаркой, а сковорода — очень горячей. Это создаст мгновенную «запечатывающую» корочку.

Ранее мы писали о том, как запечь форель, чтобы все были в восторге: простой пошаговый рецепт.