Гарнир за 10 минут: рецепт булгура с овощами в микроволновке

Если время поджимает, а приготовить вкусный ужин очень хочется, на помощь приходит кухонная техника. Мало кто знает, но идеальный булгур с овощами можно легко сделать в обычной микроволновке. Это занимает не больше 15–20 минут, а мыть после ужина придется минимум посуды.

Вам понадобится глубокая жаропрочная посуда. Смешайте в ней стакан булгура с мелко нарезанным зубчиком чеснока и цедрой половинки лимона. Добавьте 0,5 ч. ложки соли, 30 г сливочного масла и залейте все 2 стаканами воды. Готовьте в микроволновке на максимальной мощности (около 800 Вт) примерно 10–12 минут. Затем достаньте блюдо, добавьте 100 г свежего или замороженного горошка и пучок мелко рубленного укропа, перемешайте и отправьте обратно еще на 2-3 минуты.

Этот рецепт булгура с овощами идеален для обеда на работе или быстрого перекуса дома. Лимон и укроп придают блюду невероятную свежесть, а чеснок — пикантную нотку. Булгур получается очень рассыпчатым и ароматным. Это доказывает, что вкусная и здоровая еда не требует стояния у плиты часами. Берите рецепт на вооружение!

