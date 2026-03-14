Десерт из творога: нежный и готовится за 10 минут

Хотите побаловать себя легким лакомством без лишних калорий? Десерт из творога — это отличный выбор для занятых дней, когда нет времени на сложную готовку. Он получается нежным, свежим и полезным.

Для основы возьмите 300 г творога 5% жирности, 2 ст. л. меда, 1 банан и горсть ягод (клубника или малина подойдут идеально). Разомните банан вилкой до пюре, добавьте творог и мед, тщательно перемешайте блендером до гладкости. Разложите по креманкам, сверху украсьте ягодами и посыпьте щепоткой кокосовой стружки. Поставьте в холодильник на 5 минут — и готово! Такой десерт из творога содержит всего 200 ккал на порцию, богат белком и витаминами. Можно варьировать: добавьте орехи для хруста или ванильный экстракт для аромата.

Попробуйте этот десерт из творога сегодня — он сделает вечер уютным. Удивите близких простотой и вкусом!

