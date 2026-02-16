Начинка для блинов, от которой слюнки текут

Блины — обязательное блюдо на Масленицу. А если добавить к ним необычную начинку, то получится настоящий хит стола. Сегодня поделимся рецептом оригинальной начинки для блинов, которая удивит простотой и вкусом.

Возьмите 300 г творога, 2 ст. л. меда, 100 г кураги и 50 г грецких орехов. Измельчите курагу в блендере до консистенции пюре, орехи порубите ножом. Смешайте все с творогом и медом, добавьте щепотку корицы для аромата. Взбейте миксером 2 минуты — масса станет воздушной. Начинку держите в холодильнике 30 минут, чтобы вкусы настоялись. Калорийность порции (100 г) — около 250 ккал. Она богата белком и полезными жирами, идеальна для здорового перекуса.

Попробуйте эту начинку — блины улетят моментально! Готовьте с близкими, и Масленица станет ярче.

Ранее мы поделились рецептом веганских блинов.