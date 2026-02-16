История блинов на Масленицу: символ Солнца или поминальная трапеза?

Масленица — один из наиболее известных народных праздников в России. Этот праздник представляет собой недельный обряд, наполненный хороводами, песнями, танцами и различными играми, символизирующими прощание с зимой и встречу весны. Самым известным символом Масленицы издревле считаются блины. Сегодня расскажем, почему на Масленицу пекут блины, что символизирует это кушанье и какие языческие традиции связаны с блинами на Масленицу?

Почему блин — это символ Солнца на Масленицу?

Гулянья, призванные прогнать зиму и встретить весну, появились у язычников в глубокой древности. Так земледельцы прощались с холодами и Зимой и встречали тепло и Весну. После Крещения Руси Церковь долго пыталась запретить Масленицу, однако так и не смогла искоренить привычки славян отмечать древний праздник. Несмотря на гонения, внешне благопристойные христиане тайком продолжали отмечать праздники предков, имеющие тысячелетнюю историю. В конце концов, церковники смирились с этой языческой традицией проводов Зимы, однако постепенно добились того, чтобы богопротивное веселье сократилось с двух недель до одной и заканчивалось до начала Великого поста. Кстати, на Западе аналогом Масленицы являются различные весенние карнавалы, символизирующие праздник прихода весны. С латинского языка карнавал можно перевести как «Carne, vale!» — «Прощай, мясо!»

Однако блины как символ Масленицы пекут только восточные славяне. Секрет этого кроется в том, что именно восточные племена язычников почитали одним из главных богов Ярилу — бога Солнца. А поскольку именно на Масленицу отмечали приход Весны, тепла и солнечных дней, блины, похожие на солнечный диск, стали главным символом этого праздника.

Кроме этого, блины у славян считались еще и поминальной пищей. Масленица же одновременно была проводами Зимы, чучело которой сжигали на костре, а затем поминали блинами «усопшую».

Считалось, что съедая масленичный блин, человек поминает умершую Зиму, прославляет бога Солнца Ярилу и одновременно заряжается частицей энергии божества, ведь блины пекли из пшеничной муки, а богатый урожай пшеницы был невозможен без достаточного количества тепла и света.

История блинов на Масленицу: символ Солнца или поминальная трапеза? Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Когда и как надо печь и есть блины — главный символ Масленицы?

Однако просто съесть блины на Масленицу — недостаточно. Чтобы год был щедрым на урожай, принес здоровье и благополучие всей семье, требовалось соблюдать целый ряд обычаев поедания блинов. После того как церковники выдворили празднование Масленицы за рамки Великого поста, постепенно появились новые традиции празднования, вписывающиеся всего в одну неделю. Они сохраняются по сей день.

Все празднование Масленицы можно условно поделить на две части.

Первая трехдневка — Узкая Масленица. Конец недели — Широкая Масленица.

Начало недели посвящалось подготовке к праздникам. Женщины не только приводили в порядок дом и хозяйство после зимы, но и пекли большое количество блинов. Благодаря тому, что классические блины готовились по самому простому рецепту — из воды и муки, они не портились в течение нескольких дней.

А после середины недели начинались настоящие гулянья — славяне прощались с Зимой, встречали Весну, навещали родственников, устраивали различные веселые мероприятия. Такой разгул до Крещения Руси означал простую радость от того, что самое тяжелое и холодное время года закончилось. После того как на Русь пришло Христианство, у гуляний появился и другой смысл — после Масленицы начинался Великий пост, когда запрещалось веселиться, вкусно есть и вообще как-либо развлекаться.

Однако в течение недели, помимо гуляний на открытом воздухе, проходили различные обряды и дома. Так, каждый из дней Масленичной седмицы получил свое название и традиции.

В первый день, называемый «Встречей», начиналась подготовка к Масленице — хозяйки прибирались в жилище, жарили блины и делали другие заготовки к праздничному застолью. Первыми блинами угощали нуждающихся или бедняков, чтобы они помянули усопших родственников.

Второй день Масленицы назывался «Заигрыш», в этот день начинались уличные гулянья. Дети, юноши и девушки в последний раз катались с горок, играли в снежки и предавались иным зимним забавам. Нередко во вторник по дворам ходили сваты: если родителям удавалось сговориться о свадьбе, то ее играли уже в Пасху.

Среда носила название «Лакомки» — это был последний более-менее скромный день празднований, которым заканчивалась Узкая Масленица. В среду к теще в гости на блины отправлялись зятья. Считалось, что по тому, какую начинку к блинам выберет зять, можно узнать правду о его характере и о том, как он ведет себя с женой.

Четвертый день масленичной седмицы носил название «Разгуляй». Подготовка к празднику была окончена, в этот день уже никто не работал. На уличные гулянья, помимо молодежи, выходило и старшее поколение. Начинали проводить кулачные бои, колядки, снежные битвы, катались на санях, водили хороводы и прыгали через костры. Все это сопровождалось поеданием блинов, которыми соседи угощали друг друга.

В пятницу проводили «Тещины вечерки» — зять приглашал в гости мать жены и ее подруг. При этом застолье готовила исключительно жена. Теща была главным гостем в доме, она учила молодых, как правильно жить, и даже могла отругать зятя, если ее дочь приготовила недостаточно вкусное угощение.

В предпоследний день проходили посиделки золовок — хозяйки приглашали сестер мужа и угощали их. Если девушка оказывалась не замужем, то принято было звать и ее подруг. Жена должна была всех накормить блинами и вручить подарки.

В последний день масленичной недели сжигали чучело Зимы и блинами поминали ее, водили хороводы, встречали Весну, поедая блины, как символ Солнца и тепла.

Стоит отметить, что Церковь называет Масленицу Сырной неделей, так как она предшествует началу Великого поста. Такое название объясняется тем, что в воскресенье перед началом Масленицы вступает в силу запрет на употребление в пищу мяса. А вот молочные продукты разрешены в течение всей Масленичной недели, даже в среду и пятницу, которые обычно считаются постными днями.

Ранее мы рассказывали, как праздновали Масленицу 100, 200 и 500 лет назад.