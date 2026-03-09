Шоколадно-ореховый кекс — мягкий, ароматный и очень насыщенный. Вкусное тесто на масле и кефире

Этот кекс получается по-настоящему шоколадным, мягким и влажным внутри. Кефир делает тесто нежным, а рубленые орехи добавляют приятную текстуру и аромат. Такой десерт отлично подходит к чаю или кофе: готовится просто, а выглядит как настоящая домашняя выпечка из кондитерской.

Ингредиенты: мука — 240 г, яйца — 4 шт., сливочное масло — 150 г, сахар — 150 г, какао — 15 г, темный шоколад — 100 г, кефир — 250 мл, разрыхлитель — 10 г, соль — 1/4 ч. л., ванилин — по вкусу, орехи (фундук или миндаль) — около 50 г. Для глазури: шоколад — 200 г, растительное масло — 50 г, рубленые орехи — 50 г.

Сначала яйца взбейте с сахаром и щепоткой соли до однородной массы. Добавьте кефир и хорошо перемешайте. Сливочное масло растопите вместе с шоколадом и слегка остудите, затем влейте в тесто.

Отдельно смешайте муку, какао, разрыхлитель и ванилин. Постепенно добавьте сухую смесь в тесто и перемешайте до однородности. Орехи крупно порубите ножом и вмешайте в тесто — они заменят ореховую муку и сделают кекс более ароматным.

Форму для выпечки (примерно 12×30 см) смажьте маслом или застелите пергаментом. Выложите тесто и разровняйте. Выпекайте кекс в духовке при 170 °C около 50–60 минут.

Для глазури растопите шоколад на водяной бане, добавьте растительное масло и перемешайте до гладкости. Всыпьте рубленые орехи. Готовый горячий кекс полейте шоколадной глазурью и оставьте остывать.

