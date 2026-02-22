Плавлю в молоке 4 ингредиента — домашняя «Коровка»: конфетки без консервантов и лишнего растительного жира

Эти конфеты получаются нежными, сливочными и очень похожими на магазинные, только вкуснее и натуральнее. Никакой химии — только простые продукты и несколько минут у плиты. Отличный вариант для домашнего чаепития и сладкого подарка своими руками. Готовятся легко, застывают быстро и исчезают со стола мгновенно.

Ингредиенты: сахар — 6 ст. л., какао — 1 ст. л., сливочное масло — 100 г, молоко — 2 стакана, яйца — 3 шт.

В кастрюле соединяют сахар, какао, масло, молоко и яйца, хорошо перемешивают до однородности. Ставят на средний огонь и варят около 20 минут, постоянно помешивая, пока масса не загустеет и не станет тягучей. Готовую смесь выливают на пищевую плёнку, в форму или силиконовые формочки, разравнивают и оставляют до полного застывания. После охлаждения массу нарезают на порционные конфеты. Достать «Коровку» из формы легко — достаточно слегка надавить. Конфеты получаются мягкими, ароматными и очень нежными, без вредных добавок и лишнего жира.

