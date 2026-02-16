Картошечка такая, что ахнете! Картофель по-французски в сливочно-сырном соусе — нежные лепестки, которые тают во рту

Картошечка такая, что ахнете! Картофель по-французски в сливочно-сырном соусе — нежные лепестки, которые тают во рту

Эта запеканка покоряет с первого взгляда и первого кусочка. Тонкие картофельные ломтики пропитываются сливками, ароматом чеснока и зелени, а сверху покрываются румяной сырной корочкой. В итоге получается нежное, насыщенное и по-настоящему уютное блюдо для всей семьи. Идеальный вариант для ужина, гостей или праздничного стола — просто, красиво и очень вкусно.

Ингредиенты: картофель — 1 кг, сливки 20–22% — 1 стакан (200–250 мл), твёрдый сыр — 80–100 г, чеснок — 2 зубчика, лук — 1 шт., петрушка и укроп — по вкусу, чёрный молотый перец — по вкусу, мускатный орех — щепотка, соль — по вкусу, сливочное масло — для формы.

Лук нарезают кольцами и обжаривают до мягкости. Картофель режут очень тонкими ломтиками, почти прозрачными. Зелень и чеснок мелко рубят. Форму щедро смазывают сливочным маслом и выкладывают картофель слоями, перекладывая его луком. Каждый слой слегка солят, перчат, посыпают мускатным орехом, чесноком и зеленью. Заливают сливками, сверху посыпают тёртым сыром, накрывают фольгой и запекают при 200 градусах около 40 минут. Затем фольгу снимают и готовят ещё 20–30 минут до мягкости картофеля и золотистой корочки. Подают горячей — с салатом, мясом или как самостоятельное блюдо.

Ранее мы делились рецептом к Масленице. Торт «Рафаэлло» с творогом: вкуснее не придумаешь.