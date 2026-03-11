От этих перцев за уши не оттянешь: простой салат-закуска из запеченных перцев

Многие недооценивают болгарский перец, но стоит один раз приготовить его правильно — и он становится настоящим хитом на столе. После запекания перцы становятся мягкими, сладковатыми и очень ароматными. В сочетании с луком, зеленью и легкой заправкой получается яркий летний салат, который отлично подходит и как закуска, и как намазка на хлеб.

Ингредиенты: болгарский перец — 4–5 шт., красный лук — 1 небольшая луковица, кинза — небольшой пучок (или любая зелень по вкусу), творожный сыр — 2–3 ст. л., оливки или маслины — горсть, лимонный сок — 1–2 ст. л., оливковое масло — 1–2 ст. л., соль — по вкусу.

Перцы выложите на противень и запекайте в духовке при температуре около 200 °C примерно 30–40 минут, пока кожица слегка не подрумянится. Затем горячие перцы накройте пленкой или крышкой и оставьте на 10 минут — так кожица легко снимется. Очистите перцы от кожицы и семян, нарежьте их соломкой. Красный лук мелко нарежьте, оливки нарежьте кружочками, зелень измельчите.

В салатнице соедините перцы, лук, зелень и оливки. Добавьте соль, лимонный сок и оливковое масло, аккуратно перемешайте. Творожный сыр можно вмешать прямо в салат или намазать на поджаренный багет, а сверху выложить перцы.

