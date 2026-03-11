Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Беру пачку теста, шоколадку и банан — самый простой пирог, вкуснее магазинных круассанов

Фото: D-NEWS.ru
Этот пирог-кольцо готовится буквально за несколько минут, а выглядит так, будто его купили в хорошей пекарне. Хрустящее слоёное тесто, тягучий шоколад и мягкий банан — простое сочетание, которое всегда работает. А благодаря красивой форме в виде кольца пирог получается ещё и очень эффектным.

Ингредиенты: слоёное тесто — 1 упаковка, шоколад — 1 плитка, банан — 1–2 шт., желток — для смазывания, орехи — по желанию.

Слоёное тесто слегка раскатайте и вырежьте большой круг, а в центре маленький. Центр оставьте пустым, выложите кусочки шоколада и нарезанный кружочками банан, распределяя начинку не до краев. Края круга нарежьте треугольниками и закрепите к середине. Вы можете придумать любую форму этому пирогу, например косичкой сверху.

Смажьте пирог желтком, при желании посыпьте измельчёнными орехами. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке примерно 18–20 минут, пока тесто не станет золотистым и хрустящим.

Подавайте тёплым — когда шоколад внутри ещё мягкий и тягучий. Получается очень простой, но эффектный десерт, который исчезает со стола за считанные минуты.

Ранее мы делились беспроигрышным рецептом кулича. Тесто на масле и молоке, пушистый и простой. Отлично поднимается.

Проверено редакцией
