К завтракам и чаепитиям в пост готовлю пирог с рисом на заливном тесте: простой подробный рецепт

К завтракам и чаепитиям в Великий пост готовлю пирог на заливном тесте. Нежное жидкое тесто на воде идеально сочетается с сытным рисом с грибами или с рисом и консервированной рыбой. Рассказываю простой подробный рецепт.

Для теста вам понадобится: 2 стакана муки, 1,5 стакана воды, 0,5 стакана растительного масла, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. соды (погасить уксусом). Для начинки с грибами: 1 стакан отварного риса, 300 г шампиньонов, 1 луковица, соль, перец, зелень. Грибы с луком обжарьте, смешайте с рисом.

Для начинки с рыбой: 1 стакан отварного риса, 1 банка консервированной рыбы в масле (сайра, горбуша), 1 луковица, зелень. Рыбу разомните вилкой, лук мелко нарежьте, смешайте с рисом и зеленью.

Тесто замесите, вылейте половину в смазанную маслом форму, выложите начинку, залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180°C 40-45 минут до золотистого цвета.

