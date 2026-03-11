Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 11:00

Беру творог, муку и варенье — через час на столе «Красавчик»: без крема и пропитки, а нежнее любого торта

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Творог, яйцо и чуток варенья — трачу на пирог «Красавчик» 15 минут, а по вкусу он круче торта. Беру творог, муку и любимое варенье — и готовлю нежнейшую выпечку, которая требует минимум усилий, а результат превосходит все ожидания.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака или уютного чаепития. Его необычность в том, что из скромного набора продуктов получается изящная косичка с сочной начинкой, которая тает во рту и совсем не черствеет.

Получается обалденная вкуснятина: румяная, золотистая косичка с нежным творожным тестом и тягучей сладкой начинкой из варенья. Каждый кусочек буквально тает во рту, оставляя приятное послевкусие и желание съесть еще. Никакой возни с кремом и пропиткой, а десерт выглядит и по вкусу не уступает дорогим тортам из пекарни.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 80 г сахара, 10 г ванильного сахара, 1 яйцо, щепотка соли, 200 г муки, 1,5 ч. ложки разрыхлителя, 4–5 ст. ложек варенья или повидла. Творог с яйцом пробейте блендером до однородности, добавьте сахар, соль и ванилин. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите плотное тесто.

Раскатайте в пласт толщиной около 0,8 см, смажьте вареньем, сверните рулетом. Разрежьте рулет вдоль, оставив один конец нетронутым, и заплетите в косичку, защипните края. Выложите в форму и выпекайте при 180°C 40–45 минут до румяной корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
Пышная шарлотка без яиц и молока: простой постный рецепт на квасе с ароматом яблок и корицы
Общество
Пышная шарлотка без яиц и молока: простой постный рецепт на квасе с ароматом яблок и корицы
Сажаю эту зеленушку — и всё лето ем бесплатные салаты: 10 видов для полезной грядки
Общество
Сажаю эту зеленушку — и всё лето ем бесплатные салаты: 10 видов для полезной грядки
Три варианта, с чем сделать бутерброды на завтрак в Великий пост: на замену кашам
Общество
Три варианта, с чем сделать бутерброды на завтрак в Великий пост: на замену кашам
Три варианта, с чем сделать бутерброды на завтрак в Великий пост: на замену кашам
Общество
Три варианта, с чем сделать бутерброды на завтрак в Великий пост: на замену кашам
Топ-9 веганских версий рецептов: от пельменей до «Наполеона»
Семья и жизнь
Топ-9 веганских версий рецептов: от пельменей до «Наполеона»
рецепты
торты
кулинария
пироги
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о состоянии пострадавших при атаке на Брянск
В ЦБ оценили востребованность нового сервиса по борьбе с инсайдерами
Юрист раскрыл, обязаны ли артисты переводить псевдонимы на русский язык
В Кремле сделали заявление о встрече Путина с президентом Ирана
Иран огласил мощный ответ на атаку по местному банку
В посольстве объяснили отсутствие вывозных рейсов из Дохи
Песков оценил миротворческие усилия Трампа по Украине
Названы продукты, которые нужно обязательно есть на завтрак
США оказались не готовы к экономическому ответу Ирана на атаку
Песков раскрыл, собирается ли Путин на саммит G20 в Майами
Лавров указал на одну особенность укрепления русского языка в мире
Россия почти завершила вывоз туристов из стран Ближнего Востока
Курильщикам угрожают повышенные взносы на ОМС
ЦБ усилил борьбу с финансовыми пирамидами
Туроператоры потеряли несколько миллиардов рублей из-за войны в Иране
Путин объяснил, какие перспективы открывает знание русского языка
В АТОР раскрыли сроки завершения вывоза туристов с Ближнего Востока
СК раскрыл роль верхушки ВСУ в атаке на Брянск
Погода в Москве в среду, 11 марта: ждем резкого похолодания?
Почему не работает Telegram сегодня, 11 марта: замедление, блокировка в РФ
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.