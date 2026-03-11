Беру творог, муку и варенье — через час на столе «Красавчик»: без крема и пропитки, а нежнее любого торта

Творог, яйцо и чуток варенья — трачу на пирог «Красавчик» 15 минут, а по вкусу он круче торта. Беру творог, муку и любимое варенье — и готовлю нежнейшую выпечку, которая требует минимум усилий, а результат превосходит все ожидания.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака или уютного чаепития. Его необычность в том, что из скромного набора продуктов получается изящная косичка с сочной начинкой, которая тает во рту и совсем не черствеет.

Получается обалденная вкуснятина: румяная, золотистая косичка с нежным творожным тестом и тягучей сладкой начинкой из варенья. Каждый кусочек буквально тает во рту, оставляя приятное послевкусие и желание съесть еще. Никакой возни с кремом и пропиткой, а десерт выглядит и по вкусу не уступает дорогим тортам из пекарни.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 80 г сахара, 10 г ванильного сахара, 1 яйцо, щепотка соли, 200 г муки, 1,5 ч. ложки разрыхлителя, 4–5 ст. ложек варенья или повидла. Творог с яйцом пробейте блендером до однородности, добавьте сахар, соль и ванилин. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите плотное тесто.

Раскатайте в пласт толщиной около 0,8 см, смажьте вареньем, сверните рулетом. Разрежьте рулет вдоль, оставив один конец нетронутым, и заплетите в косичку, защипните края. Выложите в форму и выпекайте при 180°C 40–45 минут до румяной корочки.

