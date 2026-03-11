Этот яблочный пирог на манке затмит любую шарлотку. Никаких яиц и молока, а тесто как пух: подходит в пост и для ПП

Беру 2 яблока и манку — через 30 минут подаю к столу постный пирог, и родные не верят, что он без яиц. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для чаепития в пост или для тех, кто ищет легкую и полезную выпечку.

Его необычность в том, что манка, набухая в яблочном соке, создает нежнейшую структуру, а яблоки при запекании карамелизуются, придавая пирогу естественную сладость и сочность. Никаких яиц, молока или масла — только фрукты и крупа, а результат превосходит все ожидания.

Получается обалденная вкуснятина: румяный, золотистый пирог с мягкой, чуть влажной серединкой и хрустящей корочкой, в которой чувствуются кусочки сочных яблок. Аромат корицы наполняет кухню, а пирог исчезает со стола быстрее, чем остывает. Даже те, кто не постится, просят добавки и не верят, что в нем нет яиц.

Для приготовления вам понадобится: 2 крупных яблока (кисло-сладких), 1 стакан манной крупы, 0,5 стакана сахара (можно меньше), 0,5 стакана воды или яблочного сока, щепотка соли, 0,5 ч. ложки корицы, 1 ч. ложка разрыхлителя, цедра лимона по желанию. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке.

В миске смешайте манку, сахар, соль, корицу и разрыхлитель. Добавьте тертые яблоки и воду, тщательно перемешайте до однородности. Дайте постоять 10 минут, чтобы манка набухла.

Вылейте тесто в смазанную маслом форму и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30–35 минут до золотистого цвета. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой.

