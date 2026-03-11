Пышная шарлотка без яиц и молока: простой постный рецепт на квасе с ароматом яблок и корицы

Пышная шарлотка без яиц и молока: простой постный рецепт на квасе с ароматом яблок и корицы

Шарлотка без яиц кажется чем-то необычным, но на практике она получается ничуть не хуже классической. Этот простой постный рецепт особенно выручает во время Великого поста: тесто на квасе выходит мягким и пышным, а яблоки делают пирог сочным и ароматным. Добавьте корицу и апельсиновую цедру — и обычная выпечка превращается в настоящий домашний десерт.

Ингредиенты:

яблоки — 4 шт.

цельнозерновая мука — 200 г

кукурузный крахмал — 1 ст. л.

разрыхлитель — 1 пакетик

сахар — 1 стакан

квас или минеральная вода — сколько возьмет мука

корица — по вкусу

цедра апельсина — по вкусу

соль — щепотка

Приготовление

Для начала смешайте муку, крахмал, сахар, соль и разрыхлитель. Постепенно влейте квас или минеральную воду, чтобы получилось густое тесто, похожее на смесь для оладий. Затем добавьте корицу и мелко натертую апельсиновую цедру — именно они придают выпечке насыщенный аромат.

Яблоки хорошо вымойте, удалите сердцевину и нарежьте крупными кусочками. Слишком мелкие дольки могут «раствориться» в тесте, поэтому лучше оставить их заметными. Соедините яблоки с тестом и аккуратно перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт массой.

Выложите смесь в силиконовую форму и поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на 30–40 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: если она выходит сухой, пирог можно доставать. Шарлотка получается румяной, ароматной и отлично подходит к чаю.

Ранее сообщалось, что классические пельмени с мясным фаршем знакомы каждому, но их вкус можно интересно разнообразить. Использование альтернативной начинки открывает новые кулинарные горизонты и позволяет получить насыщенный аромат и необычный вкус, не теряя привычной формы блюда.