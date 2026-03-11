Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Эти луковые котлеты — бюджетное чудо, которое перевернет представление о простых блюдах. Готовлю и наслаждаюсь

Фото: D-NEWS.ru
Лук — скромный овощ, который обычно остается на вторых ролях. Но в этом рецепте он выходит на первый план, демонстрируя свою истинную сущность. Эти котлеты — не просто экономичный вариант, а полноценный кулинарный опыт, который изменит ваше отношение к обычному луку.

Что понадобится

Луковицы — 4 крупные (около 600 г), яйцо куриное — 1 шт., мука пшеничная — 3 ст. л., укроп свежий — 1 небольшой пучок, соль — 1 ч. л., перец черный молотый — 1/2 ч. л., масло растительное для жарки — 4-5 ст. л., сметана для подачи — по вкусу.

Как я его готовлю

Очищенные луковицы разрезаю пополам, затем на пластины и мелкий кубик. Дополнительно рублю тяжелым ножом для более однородной текстуры — так лук лучше отдаст сок. Пересыпаю в глубокую миску. Укроп мелко шинкую, оставляя только нежные веточки, и добавляю к луку. Вбиваю яйцо, всыпаю соль и перец, тщательно перемешиваю лопаткой до однородности. Ввожу муку порциями, продолжая перемешивать, — масса должна стать вязкой, но не плотной. Разогреваю сковороду с антипригарным покрытием (диаметром 24-26 см) на среднем огне, вливаю масло. Столовой ложкой выкладываю луковую массу, формируя аккуратные котлеты. Обжариваю с одной стороны до золотистой карамельной корочки (примерно 3-4 минуты), аккуратно переворачиваю лопаткой и жарю с другой стороны. Для более нежной текстуры накрываю крышкой на 2-3 минуты, убавив огонь. Готовые котлеты выкладываю на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подаю теплыми со сметаной и свежим укропом.

Ранее сообщалось о напитке, который активизирует мозг лучше кофе, без дрожи в руках и резкого спада энергии. Всего три натуральных ингредиента — и вы готовы к интеллектуальному марафону.

Проверено редакцией
