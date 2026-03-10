Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Гениально просто: пельмени в духовке с хрустящей кунжутной корочкой. Подаю с крабовым соусом — это нереально вкусно! Никакой варки

Фото: D-NEWS.ru
Здесь царит идеальный хруст. Духовка делает то, чего не может кастрюля: создает плотную аппетитную корочку. Желток, застывая, скрепляет кунжут, образуя хрустящую скорлупку, которая ломается при укусе, открывая путь к горячему ароматному содержимому. Это игра, в которой выигрывает каждый кусочек.

500 г любых пельменей выкладываю в миску. Добавляю 2 яичных желтка, 1-2 ст. л. кунжута, 1 ст. л. растительного масла и щепотку соли. Аккуратно перемешиваю, чтобы каждый пельмень покрылся глазурью. Перекладываю в форму для запекания в один слой. Ставлю в разогретую до 190 °C духовку на 25–30 минут, пока не образуется золотистая хрустящая корочка.

Пока пельмени запекаются, готовлю соус: 150 г крабовых палочек мелко нарезаю или рву руками. Один плавленый сырок натираю на терке. Смешиваю в миске крабовые палочки, сыр, 3-4 ст. л. майонеза, 1-2 зубчика выдавленного чеснока и мелко нарезанный пучок зеленого лука с другой зеленью. Тщательно перемешиваю до однородной кремовой консистенции. Горячие запеченные пельмени подаю сразу, щедро поливая охлажденным крабовым соусом.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка под шубой. Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Проверено редакцией
