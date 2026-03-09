Мясистые, красные и крупные: 5 сортов болгарских перцев, которые хорошо растут в России. Сажаем «толстяк», «кинг-конг» и «бычий рог»

Мясистые, красные и крупные: 5 сортов болгарских перцев, которые хорошо растут в России. Сажаем «толстяк», «кинг-конг» и «бычий рог»

За годы работы в огороде дачники убедились: далеко не каждый сорт сладкого перца показывает хороший результат в российском климате. Перец любит тепло, поэтому многие иностранные гибриды просто не успевают нормально вызреть. Но есть сорта, которые стабильно дают урожай даже в средней полосе и на Урале. Причем плоды у них крупные, мясистые и очень сладкие.

Расскажем о пяти сортах, которые часто сажают дачники и которые действительно показывают хороший результат.

«Калифорнийское чудо». Это уже почти классика огородов. Кусты компактные, а плоды вырастают крупные, кубовидные и толстостенные. Сначала они зеленые, а при полном созревании становятся ярко-красными. Мякоть плотная и сочная, поэтому такие перцы отлично подходят для салатов и фарширования.

«Квадро ред». Очень надежный сорт, который хорошо чувствует себя даже в прохладное лето. Плоды крупные, мясистые и насыщенно-красные. Кусты дают стабильный урожай, а сами перцы получаются сладкими и ароматными. Часто выращивают и в теплицах, и в открытом грунте.

«Толстяк». Название полностью оправдывает себя. У плодов очень толстые стенки, поэтому перец получается сочным и сладким. Форма кубовидная, цвет при полном созревании ярко-красный. Такие перцы особенно хороши для фарширования и запекания.

«Кинг-конг». Этот сорт любят за крупные плоды. Иногда отдельные перцы вырастают действительно внушительных размеров. Мякоть плотная и сладкая, а сами растения довольно устойчивы к перепадам температуры.

«Бычий рог красный». Сорт с длинными красивыми плодами. Они ярко-красные, ароматные и очень вкусные. Хорошо подходят для заготовок, лечо и заморозки. Растения довольно неприхотливые и дают хороший урожай при обычном уходе.

Главное правило при выращивании сладкого перца — тепло и регулярный полив. Если посадить рассаду в хорошо прогретую землю и вовремя подкармливать растения, даже в российском климате можно собрать отличный урожай крупных и мясистых перцев.