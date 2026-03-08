Сад засияет как драгоценная шкатулка Посадите этот цветок — он рассыплет по клумбе тысячи розовых бусин

Сад засияет как драгоценная шкатулка: посадите этот цветок — он рассыплет по клумбе тысячи розовых бусин. Маргаритка помпонная «Пинк» образует аккуратные кустики высотой всего 15–20 сантиметров, которые с весны до осени сплошь усыпаны махровыми соцветиями насыщенного розового оттенка.

Каждый цветок — словно маленький помпон, идеально круглый и плотный, будто сотканный из нежнейших лепестков. Эта маргаритка цветет настолько обильно, что под шапками бутонов не видно листвы, создавая эффект живого, пушистого ковра. Она идеально подходит для переднего плана клумб, бордюров и обрамления садовых дорожек. При этом растение абсолютно неприхотливо: хорошо растет как на солнце, так и в полутени, не требует частых поливов и зимует без укрытия.

Посеянная под зиму, она зацветает уже в первый год, даря радость без лишних хлопот. Подарите своему саду это розовое чудо — и каждое лето он будет сиять яркими красками, привлекая восхищённые взгляды.

