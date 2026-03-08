Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 15:00

Сад засияет как драгоценная шкатулка Посадите этот цветок — он рассыплет по клумбе тысячи розовых бусин

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сад засияет как драгоценная шкатулка: посадите этот цветок — он рассыплет по клумбе тысячи розовых бусин. Маргаритка помпонная «Пинк» образует аккуратные кустики высотой всего 15–20 сантиметров, которые с весны до осени сплошь усыпаны махровыми соцветиями насыщенного розового оттенка.

Каждый цветок — словно маленький помпон, идеально круглый и плотный, будто сотканный из нежнейших лепестков. Эта маргаритка цветет настолько обильно, что под шапками бутонов не видно листвы, создавая эффект живого, пушистого ковра. Она идеально подходит для переднего плана клумб, бордюров и обрамления садовых дорожек. При этом растение абсолютно неприхотливо: хорошо растет как на солнце, так и в полутени, не требует частых поливов и зимует без укрытия.

Посеянная под зиму, она зацветает уже в первый год, даря радость без лишних хлопот. Подарите своему саду это розовое чудо — и каждое лето он будет сиять яркими красками, привлекая восхищённые взгляды.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Проверено редакцией
многолетники
садоводы
дачники
цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фельдшер раскрыла правду о ранениях в зоне СВО
Республиканцы поссорились из-за иранской кампании США
ПВО сбила над Россией более 150 беспилотников за шесть часов
Юрист ответил, что грозит москвичам за шум авто во дворе ночью
В Кузбассе закрывают школы и сады из-за вируса
Раскрыт сценарий США «войти и изъять» ядерные наработки Ирана
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Палестинский посол предрек миру тяжелые последствия иранского кризиса
Дети остались сиротами после удара ВСУ по автомобилю в Запорожье
Дипломаты нашли новый способ эвакуации российских туристов из Катара
Mash: экс-участница «Дома-2» Берникова избила обувщика каблуком
Мужчина погиб под собственным грузовиком на западе Москвы
Жителям Тегерана рассказали, как уберечься от кислотного дождя
Еще один российский аэропорт перестал обслуживать авиарейсы
Петербуржца убили посреди ночи прямо в подъезде
Миранчук оформил первый дубль в MLS
Богатырев бросил Арнтгольц на сцене после развода
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Названы самые редкие бриллианты в мире
Путину подарили икону из зоны СВО
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.