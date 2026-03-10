Флоксы отдыхают: топ-5 однолетников для посева в марте, которые цветут пышнее и дольше

Флоксы отдыхают: топ-5 однолетников для посева в марте, которые цветут пышнее и дольше. Если вы хотите, чтобы сад радовал яркими красками все лето, не ограничиваясь только привычными многолетниками, обратите внимание на эти растения.

Лобелия начнет цвести уже в июне и не остановится до самых заморозков, образуя пышные шапки небесно-голубых, розовых или белых соцветий. Ее мелкие семена не закапывают, а лишь слегка прижимают к влажному грунту.

Вербена гибридная поражает разнообразием оттенков и не боится засухи, а ее цветы источают тонкий аромат, привлекающий бабочек. Сеять ее лучше поверхностно, слегка присыпая землей.

Цинния изящная, которую часто называют «майорчиками», даст мощные кусты с крупными яркими шапками уже через два месяца после посева, а в срезке стоит до двух недель.

Астры однолетние, посеянные в марте, зацветут в августе и будут украшать сад до глубокой осени, не боясь первых заморозков. И конечно, тагетес, или бархатцы, — самые неприхотливые долгоцветы, которые не только радуют глаз солнечными красками, но и отпугивают вредителей.

Все эти однолетники при посеве в марте обеспечат вам непрерывное цветение с июня до ноября, даря море красок без особых хлопот.