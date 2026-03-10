Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 15:00

Флоксы отдыхают: топ-5 однолетников для посева в марте, которые цветут пышнее и дольше

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Флоксы отдыхают: топ-5 однолетников для посева в марте, которые цветут пышнее и дольше. Если вы хотите, чтобы сад радовал яркими красками все лето, не ограничиваясь только привычными многолетниками, обратите внимание на эти растения.

Лобелия начнет цвести уже в июне и не остановится до самых заморозков, образуя пышные шапки небесно-голубых, розовых или белых соцветий. Ее мелкие семена не закапывают, а лишь слегка прижимают к влажному грунту.

Вербена гибридная поражает разнообразием оттенков и не боится засухи, а ее цветы источают тонкий аромат, привлекающий бабочек. Сеять ее лучше поверхностно, слегка присыпая землей.

Цинния изящная, которую часто называют «майорчиками», даст мощные кусты с крупными яркими шапками уже через два месяца после посева, а в срезке стоит до двух недель.

Астры однолетние, посеянные в марте, зацветут в августе и будут украшать сад до глубокой осени, не боясь первых заморозков. И конечно, тагетес, или бархатцы, — самые неприхотливые долгоцветы, которые не только радуют глаз солнечными красками, но и отпугивают вредителей.

Все эти однолетники при посеве в марте обеспечат вам непрерывное цветение с июня до ноября, даря море красок без особых хлопот.

Проверено редакцией
Читайте также
Новенький слоёный салат покорил всех — «Белая ночь». Баночка маринованных грибов в огранке из мяса и картофеля
Общество
Новенький слоёный салат покорил всех — «Белая ночь». Баночка маринованных грибов в огранке из мяса и картофеля
Творожные завитушки с курагой и орехами — пеку на противне без масла: нежнее обычных сырников и без лишних калорий
Общество
Творожные завитушки с курагой и орехами — пеку на противне без масла: нежнее обычных сырников и без лишних калорий
Цветы в вазе не вянут неделями: простой способ сохранить свежесть без химии и аспирина
Общество
Цветы в вазе не вянут неделями: простой способ сохранить свежесть без химии и аспирина
5 многолетников недавно появились в России, но их уже любят садоводы — цветут шапками и поражают красотой
Общество
5 многолетников недавно появились в России, но их уже любят садоводы — цветут шапками и поражают красотой
Идеальный цветник — соседкам на зависть: выбираем яркие многолетники
Семья и жизнь
Идеальный цветник — соседкам на зависть: выбираем яркие многолетники
многолетники
садоводы
дачники
цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не волнуйся»: Орбан позвонил матери после угроз с Украины
В Москве обновлен температурный рекорд
Венгрия решила вернуть Украине арестованные авто без денег и золота
Автоэксперт дал советы, как выбрать качественную китайскую машину
Самолеты США и Канады сопроводили российских «Медведей»
Вашингтон не готов сопровождать суда через Ормузский пролив
Психолог дала советы, как побороть тревогу на фоне перебоев с интернетом
Жених Лерчек подтвердил ее неутешительный диагноз
Требования США по нормализации двусторонних отношений озадачили ЮАР
В ООН призвали к скорейшему урегулированию ближневосточного кризиса
Удар по школе, 30-часовой налет на Сочи, теракт: ВСУ атакуют РФ 12 марта
«Будет так же тупить». Ничто не поможет обойти блокировку Telegram? Причины
ФСИН предотвратила девять попыток терактов в колониях
Названа вероятная цель усиления атак Украины на регионы России
Гладков раскрыл число пострадавших в результате новых атак ВСУ
Мишустин утвердил компенсации для застрявших на Ближнем Востоке туристов
В МИД Швейцарии заговорили о посредничестве между США и Ираном
Главу нижегородского ГУММиД арестовали из-за гибели подростка на заброшке
Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам
В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.