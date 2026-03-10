Этот многолетник превратит ваш участок в сокровищницу: нежные коралловые шапки соцветий будут радовать глаз все лето

Этот многолетник превратит ваш участок в сокровищницу: нежные коралловые шапки соцветий будут радовать глаз все лето

Этот многолетник превратит ваш участок в сокровищницу: нежные коралловые шапки соцветий будут радовать глаз все лето. Посадите ирис «джун роуз» — и ваш сад наполнится мягким персиково-розовым сиянием. Этот бородатый ирис — настоящая драгоценность коллекции: его крупные, гофрированные цветы с изящной волнистостью по краям лепестков напоминают изысканных тропических бабочек, присевших отдохнуть на изумрудной зелени.

Нежный персиково-розовый оттенок с легкими абрикосовыми нотками переливается на солнце, создавая ощущение тепла и света. «Джун роуз» не боится капризов погоды: он одинаково хорошо переносит и засушливое лето, и дождливую весну, зимует без укрытия и не требует частых подкормок.

Посаженный однажды, он будет радовать вас пышным цветением много лет, разрастаясь и становясь только краше. Идеален для миксбордеров и одиночных посадок, привлекая восхищенные взгляды и даря истинное наслаждение от созерцания идеальной красоты.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.