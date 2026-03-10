Палящее солнце только в кайф: три многолетника, которые обожают солнцепек

Если на вашем участке есть место, где солнце печет нещадно весь день, и вы не знаете, что там посадить, обратите внимание на эти многолетники. Им палящее солнце только в кайф!

Эхинацея — многолетник, которому жара только в радость. Это растение родом из прерий Северной Америки, где оно привыкло выживать в условиях палящего солнца и засухи. Эхинацея не просто выдерживает солнцепек, а цветет на нем особенно ярко и обильно, радуя крупными ромашковидными соцветиями насыщенных розовых, пурпурных, оранжевых и белых оттенков с выпуклой, похожей на ежика серединкой. Она засухоустойчива, не требует частых поливов и прекрасно зимует без укрытия.

Другой чемпион по жаростойкости — тысячелистник, чьи яркие плоские соцветия украшают сад все лето и не вянут под солнцем. А лаванда не только отлично растет на солнцепеке, но и наполняет воздух божественным ароматом, при этом отпугивая вредителей. Эти растения обожают солнцепек.

