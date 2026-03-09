Зимняя Олимпиада — 2026
Два необычных кустарника для сада: лавровишня и леспедеца — декоративные, редкие и очень эффектные

В последние годы садоводы все чаще обращают внимание на декоративные кустарники, которые украшают участок не только цветением, но и красивой листвой. Среди таких растений особенно выделяются лавровишня и леспедеца двуцветная. Они выглядят необычно, долго сохраняют декоративность и способны стать настоящим украшением сада.

Лавровишня — вечнозеленый куст с «лавровыми» листьями

Лавровишня — раскидистый вечнозеленый кустарник с плотной блестящей листвой. Свое название растение получило из-за необычного сходства: листья напоминают лавр, а темные ягоды похожи на маленькие вишни. В природе лавровишня может вырастать от 2 до 6 метров в высоту. Куст выглядит декоративно круглый год благодаря густым кожистым листьям, которые сохраняют насыщенный зеленый цвет даже зимой. Весной лавровишня особенно красива — на ветвях появляются душистые светло-кремовые цветки, собранные в длинные кисти. Они привлекают пчел и наполняют сад легким ароматом.

Плоды лавровишни съедобны. В южных регионах из них делают наливки, варенье и даже домашнее вино. В народной медицине ягоды ценят за полезные свойства. Растение может выдерживать морозы до −23 °C.

Леспедеца двуцветная — куст, который цветет, когда другие уже отцвели

Леспедеца двуцветная — один из самых красивых позднецветущих кустарников. Когда многие растения уже заканчивают сезон цветения, она только начинает украшать сад. Куст вырастает примерно до 2 метров. У него тонкие гибкие побеги, которые образуют аккуратную округлую крону. Листва легкая и ажурная, а осенью она становится золотистой или буроватой, придавая растению особую декоративность. Главное украшение леспедецы — ее необычные цветки. Они имеют мотыльковую форму и окрашены в фиолетово-пурпурные оттенки. Цветки собраны в крупные метелки, которые красиво свисают с ветвей. В южных регионах растение начинает цвести в июле, а цветение продолжается примерно около месяца.

Ранее мы рассказывали о пяти сортах болгарских перцев, которые хорошо растут в России. Сажаем «толстяк», «кинг-конг» и «бычий рог».

