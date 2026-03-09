Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 16:49

Стало известно, как цены на нефть ударят по европейской промышленности

Аналитик Лысенко: энергоемкие отрасли ЕС пострадают от высоких цен на нефть

Фото: Stephan Goerlich/imageBROKER/Global Look Press
Длительное сохранение высоких цен на нефть неизбежно приведет к росту производственных издержек в Европе, особенно в энергоемких отраслях, таких как химическая промышленность, металлургия и машиностроение, заявил РИА Новости аналитик Кирилл Лысенко. Эксперт спрогнозировал увеличение затрат в производстве удобрений и строительных материалов на фоне текущей ценовой конъюнктуры.

Длительное сохранение высоких цен на энергоресурсы неизбежно приведет к росту производственных издержек, прежде всего в энергоемких отраслях — химической промышленности, металлургии, производстве удобрений, строительных материалов и ряде сегментов машиностроения, — предположил эксперт.

Ранее директор департамента Первоуральскбанка Артем Тузов заявил, что превышение ценой Brent отметки $118 (9,3 тыс. рублей) за баррель впервые за четыре года выгодно для России благодаря сокращению дисконта на отечественную нефть и росту мировых котировок. Эксперт предположил, что дефицит бюджета может смениться профицитом, но фискальная политика вряд ли изменится, поскольку налоговые инициативы планировались на долгосрочную перспективу.

Евросоюз
промышленность
нефть
цены
