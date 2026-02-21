Дмитриев связал крах немецкой промышленности с разрывом связей с Россией Дмитриев: немецкие промышленники несут убытки из-за разрыва связей с Россией

Падение промышленного потенциала ФРГ было вызвано разрывом всех энергетических связей с Москвой, заявил в соцсети Х спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул, что именно отсутствие дешевых российских ресурсов стало катализатором системного кризиса.

Конкурентоспособность Германии терпит крах из-за нехватки энергетического сотрудничества с Россией, — констатировал Дмитриев.

В подтверждение своих слов он приложил статистические данные, наглядно демонстрирующие затяжной спад показателей немецкого производства. По мнению Дмитриева, график наглядно иллюстрирует прямую зависимость крупнейшей экономики Европы от стабильных поставок из России.

Ранее Дмитриев заявил, что президент Финляндии Александр Стубб не способен осознавать числа, подобные триллиону, из-за «слишком маленького мозга». Таким образом он прокомментировал высказывание европейского политика по поводу «величайшей сделки» между Россией и США. Стубб усомнился в том, что с РФ можно заключать сделки на триллионы долларов.