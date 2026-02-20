Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 19:27

Дмитриев сделал неутешительный вывод о размере мозга президента Финляндии

Дмитриев: мозг Стубба слишком мал для осознания больших чисел

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Финляндии Александер Стубб не способен осознавать числа, подобные триллиону, из-за «слишком маленького мозга», заявил в социальной сети Х глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал высказывание европейского политика по поводу «величайшей сделки» между Россией и США. Стубб усомнился в том, что с РФ можно заключать сделки на триллионы долларов.

Мозг <...> Стубба слишком маленький для таких цифр, — подчеркнул Дмитриев.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал финского лидера, позволившего себе громкие заявления на Мюнхенской конференции по безопасности о якобы победе Украины в зоне спецоперации. Он допустил, что политик где-то подхватил «вербальную диарею».

До этого зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Стубб постоянно забывает об участии Финляндии во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии. Политик напомнил, что после поражения Третьего рейха Москва начала развивать добрые отношения с Хельсинки, однако сейчас все это перечеркнуто.

Александр Стубб
Кирилл Дмитриев
Россия
США
сделки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинец лишился мужского достоинства и не попал на фронт
Бастрыкин взял на контроль дело об утонувших туристах на Байкале
США пригрозили Европе жестким ответом из-за конфликта на рынке оружия
Росатом начал выход из совместного бизнеса с Шишкаревым
Сценарии вместо усилий: почему будущее — за автоматическими ритмами
«Адский суперфинал»: Захарова предсказала будущее «вурдалака-Зеленского»
Экс-спецназовцы попали под уголовное дело о киллерах из 2000-х
Дмитриев сделал неутешительный вывод о размере мозга президента Финляндии
ВСУ атаковали дорожную технику в российском регионе
В России предложили бороться с гололедом на тротуарах по-новому
Верховный суд США нанес удар под дых торговой политике Трампа
Генконсулом России в Монголии стал дипломат с 27-летним стажем
4 библейских пророчества на 2026 год: ждать ли нам второго пришествия
Посольство Азербайджана отреагировало на попытку атаковать машину Алиева
В Москве адвоката-иноагента приговорили к 8,5 года колонии
20 млрд рублей, «дорожная мафия»: что известно об экс-депутате Вороновском
Дом, который слышит, но не шумит: новая акустика повседневности
Киев обвинили в ядерном шантаже длинной в четыре года
Маск подсчитал, сколько налогов ему придется выплатить до конца жизни
Сотрудники ТЦК нашли новых помощников для поимки украинцев
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.