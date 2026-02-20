Президент Финляндии Александер Стубб не способен осознавать числа, подобные триллиону, из-за «слишком маленького мозга», заявил в социальной сети Х глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал высказывание европейского политика по поводу «величайшей сделки» между Россией и США. Стубб усомнился в том, что с РФ можно заключать сделки на триллионы долларов.

Мозг <...> Стубба слишком маленький для таких цифр, — подчеркнул Дмитриев.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал финского лидера, позволившего себе громкие заявления на Мюнхенской конференции по безопасности о якобы победе Украины в зоне спецоперации. Он допустил, что политик где-то подхватил «вербальную диарею».

До этого зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Стубб постоянно забывает об участии Финляндии во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии. Политик напомнил, что после поражения Третьего рейха Москва начала развивать добрые отношения с Хельсинки, однако сейчас все это перечеркнуто.