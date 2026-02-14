Стубба жестко высмеяли после слов о «поражении» России в СВО

Стубба жестко высмеяли после слов о «поражении» России в СВО Боуз объяснил слова Стубба о якобы поражении РФ на Украине вербальной диареей

Журналист Чей Боуз в социальной сети Х раскритиковал президента Финляндии Александра Стубба, позволившего себе громкие заявления о якобы победе Украины в зоне СВО. Ирландец допустил, что политик где-то подхватил «вербальную диарею».

Психическое расстройство под названием «Украина побеждает» распространяется в Мюнхене так же быстро, как вспышка диареи в украинском парламенте. У финского Стубба тоже наблюдается тяжелый случай вербальной диареи, — сыронизировал журналист.

Ранее стало известно, что на Мюнхенской конференции по безопасности Стубб выступил с заявлением, согласно которому Россия не достигает своих изначальных целей в военной кампании. Он объявил, что Москва якобы потерпела в конфликте с Киевом стратегическое поражение.

До этого народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада не смогла провести пленарное заседание из-за массового отравления законодателей. По его словам, голосование перенесено на 24 февраля. Десятки членов парламента испытывают серьезное ухудшение самочувствия с температурой около 40 градусов, диареей и рвотой.