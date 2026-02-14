Президент Финляндии сделал громкое заявление о ситуации в зоне СВО Стубб заявил о якобы стратегическом поражении России на Украине

На Мюнхенской конференции по безопасности глава Финляндии Александр Стубб выступил с заявлением, согласно которому Россия не достигает своих изначальных целей в военной кампании. Как сообщает Clash Report, он объявил, что Москва якобы потерпела в конфликте с Киевом стратегическое поражение.

Стубб отметил, что, вопреки ожиданиям, Украина не только не исчезла с карты, но и укрепила свои связи с Европой. По его мнению, успехи российской армии на поле боя носят тактический и ограниченный характер, так как под контроль удалось взять лишь незначительную часть украинской территории.

Политик также указал на воображаемый просчет Кремля относительно реакции Запада. Он подчеркнул, что европейские страны, напротив, наращивают свои оборонные бюджеты, а не сокращают поддержку Киева. Стубб выразил уверенность, что при сохранении текущего курса украинских властей военное преимущество в конечном счете окажется на их стороне.

Ранее журнал Military Watch Magazine констатировал, что российская армия продолжает планомерно уничтожать ключевые украинские объекты, пользуясь абсолютным преимуществом в воздухе и высокоточном оружии. Под удары истребителей, артиллерии и ракетных войск ежедневно попадают не только военные склады и позиции ВСУ, но и жизненно важные объекты энергетической инфраструктуры, говорится в статье.