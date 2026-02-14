Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 01:29

Президент Финляндии сделал громкое заявление о ситуации в зоне СВО

Стубб заявил о якобы стратегическом поражении России на Украине

Александр Стубб Александр Стубб Фото: Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

На Мюнхенской конференции по безопасности глава Финляндии Александр Стубб выступил с заявлением, согласно которому Россия не достигает своих изначальных целей в военной кампании. Как сообщает Clash Report, он объявил, что Москва якобы потерпела в конфликте с Киевом стратегическое поражение.

Стубб отметил, что, вопреки ожиданиям, Украина не только не исчезла с карты, но и укрепила свои связи с Европой. По его мнению, успехи российской армии на поле боя носят тактический и ограниченный характер, так как под контроль удалось взять лишь незначительную часть украинской территории.

Политик также указал на воображаемый просчет Кремля относительно реакции Запада. Он подчеркнул, что европейские страны, напротив, наращивают свои оборонные бюджеты, а не сокращают поддержку Киева. Стубб выразил уверенность, что при сохранении текущего курса украинских властей военное преимущество в конечном счете окажется на их стороне.

Ранее журнал Military Watch Magazine констатировал, что российская армия продолжает планомерно уничтожать ключевые украинские объекты, пользуясь абсолютным преимуществом в воздухе и высокоточном оружии. Под удары истребителей, артиллерии и ракетных войск ежедневно попадают не только военные склады и позиции ВСУ, но и жизненно важные объекты энергетической инфраструктуры, говорится в статье.

Александр Стубб
Россия
Украина
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Олимпиада-2026. Фигурное катание: сенсационные результаты мужского турнира
Ведущие шоу «ЧБД» ответили на вопрос о переезде в Казахстан
«Не актуально»: Дмитриев раскрыл, почему Рубио пропустит встречу с ЕС
Заработок в РФ, развод, запрет песен: где сейчас Константин Меладзе
Раскрыта причина смерти бывшего президента ВФЛА Балахничева
Меланья Трамп нарушила на публике собственный запрет
Президент Финляндии сделал громкое заявление о ситуации в зоне СВО
Судьи определили место Гуменника в мужском одиночном катании на ОИ
Напавший на парижских жандармов умер от полученных ранений
Пашинян предложил России продать важную транспортную концессию
«Адский терроризм»: в МИД РФ дали оценку атаке ВСУ на Белгород
ПВО отбила атаки дронов ВСУ на четыре региона России
Столичный аэропорт временно «закрыл» небо
Стало известно, как ВСУ отправляют бойцов на смерть ради пиар-акций
«Время не попутал?»: канцлера ФРГ уличили в амбициях нацистского Рейха
Личная жизнь, Comedy Club, отъезд из России: куда пропал Гарик Мартиросян
В Сети появились фотографии последствий ракетного удара ВСУ по Белгороду
«Больше никогда»: Мерц заявил о неизменном уроке истории для Германии
Разрушит органы и лишит детей: предостережение от врача по поводу водки
На «радиостанции Судного дня» объяснили резкий всплеск активности
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.