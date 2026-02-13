На Западе увидели тотальное превосходство России над Украиной в авиации MWM: Россия победит Украину из-за тотального превосходства в ракетах и авиации

Российская армия продолжает планомерно уничтожать ключевые украинские объекты, пользуясь абсолютным преимуществом в воздухе и высокоточном оружии, пишет журнал Military Watch Magazine. Под удары истребителей, артиллерии и ракетных войск ежедневно попадают не только военные склады и позиции ВСУ, но и жизненно важные объекты энергетической инфраструктуры, говорится в статье.

Такое тотальное доминирование в ключевых вооружениях позволяет российским войскам беспрепятственно уничтожать технику и живую силу противника на всех направлениях, обратили внимание журналисты.

Ранее стало известно, что российские военные за неделю с 7 по 13 февраля нанесли массированный и шесть групповых ударов по украинским объектам энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в военных целях. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, удары высокоточным оружием и беспилотниками стали ответом на атаки Украины, в том числе и на Волгоградскую область.

До этого ведомство проинформировало, что российские войска поразили используемые в интересах ВСУ объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.