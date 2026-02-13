Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 21:52

На Западе увидели тотальное превосходство России над Украиной в авиации

MWM: Россия победит Украину из-за тотального превосходства в ракетах и авиации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская армия продолжает планомерно уничтожать ключевые украинские объекты, пользуясь абсолютным преимуществом в воздухе и высокоточном оружии, пишет журнал Military Watch Magazine. Под удары истребителей, артиллерии и ракетных войск ежедневно попадают не только военные склады и позиции ВСУ, но и жизненно важные объекты энергетической инфраструктуры, говорится в статье.

Такое тотальное доминирование в ключевых вооружениях позволяет российским войскам беспрепятственно уничтожать технику и живую силу противника на всех направлениях, обратили внимание журналисты.

Ранее стало известно, что российские военные за неделю с 7 по 13 февраля нанесли массированный и шесть групповых ударов по украинским объектам энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в военных целях. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, удары высокоточным оружием и беспилотниками стали ответом на атаки Украины, в том числе и на Волгоградскую область.

До этого ведомство проинформировало, что российские войска поразили используемые в интересах ВСУ объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Россия
Украина
СВО
ВКС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над Нигерией у пассажирского самолета взорвался двигатель
Молельные комнаты в жилых домах могут попасть под тотальный запрет
Трамп анонсировал визит в латиноамериканскую страну
Зданию Рижского вокзала в Москве подыщут нового хозяина
Трамп раскрыл, что грозит Ирану в случае срыва переговоров
Представителей США уличили в исключении ЕС из переговоров по Украине
Диктатура ИИ, бессмертие, рабство. США идут к технофашизму
В Азербайджане предположили, когда будет подписан договор с Арменией
Захарова отметила подмену понятий в словах Мерца о крахе миропорядка
Силы ПВО лишили «крыльев» 47 украинских дронов за шесть часов
«Никакой политики»: итальянский сноубордист объяснил флаг РФ на шлеме
Костомаров и Домнина, Трусова и Игнатов: красивые пары российского спорта
На Западе увидели тотальное превосходство России над Украиной в авиации
Бузова, трое детей, «продажа» лица: как живет актер Станислав Бондаренко
Трамп пообещал поддержку европейскому лидеру на выборах
В Британии нашли замену Стармеру
Ракетный удар по Белгороду привел к гибели мирных граждан
От чертежа до серийной партии: как запустить сложное производство с нуля
Фигурантов дела Бойко-Великого освободили в суде
Каллас указала на особенность стран Евросоюза
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.