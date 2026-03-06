Эксперт объяснил, как мартовские выходные повлияют на зарплату россиян Специалист Муравьев: аванс в РФ может быть меньше из-за выходных дней в марте

Длинные мартовские выходные, приуроченные к празднованию 8 Марта, могут уменьшить аванс у россиян, сообщил агентству «Прайм» директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев. По его словам, при зарплате в 100 тыс. рублей аванс составит около 43 тыс.

Аванс может быть чуть меньше стандартного, так как с 1-го по 15-е число меньше рабочих дней, чем в среднестатистическом месяце (9 вместо 10-11). То есть, для зарплаты в 100 тысяч рублей на руки аванс составит 42857 рублей (100к/21*9), — сказал Муравьев.

Ранее сообщалось, чтов марте часть российских пенсионеров сможет получить пенсию досрочно из-за длинных выходных в честь 8 Марта, сообщили в пресс-службе Социального фонда России. По данным ведомства, выплаты, которые обычно поступают на карту с 7 по 9 марта, придут 6 марта — в последний рабочий день перед праздниками.

До этого в Госдуме разработали законопроект о минимальной почасовой оплате труда в России, сообщил глава комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс, устанавливая МРОЧ одновременно с МРОТ.