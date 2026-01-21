Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 14:04

«Не так заметно»: в ГД назвали тех, кто не ощутит январское снижение аванса

Депутат Бессараб: люди с окладом до 100 тыс. рублей не ощутят снижение аванса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жители России, чей ежемесячный оклад не превышает 100 тыс. рублей, практически не заметят январского снижения аванса, заявила член комитета Государственной думы по труду Светлана Бессараб. По ее словам, которые приводит издание «Подъем», разница будет несущественной.

Если зарплата меньше 100 тыс. рублей — разница не так уж заметна, — уверена Бессараб.

Она напомнила, что в январе 2026 года размер традиционного январского аванса будет меньше, чем в последние нескольких лет. Парламентарий объяснила это меньшим количеством рабочих дней в месяце.

И это не значит, что зарплата будет маленькой. В любом случае на оставшиеся дни работодатель должен выплатить весь оклад, — добавила депутат.

Ранее экономист Василий Колташов предупредил, что основная часть январской зарплаты поступит только в феврале 2026 года. Он отметил, что график январских выплат в России зависит от сферы занятости и финансовых возможностей работодателя. Одни сотрудники получают деньги до праздников, а другие — лишь к середине февраля.

Госдума
депутаты
Светлана Бессараб
зарплаты
аванс
россияне
