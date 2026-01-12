Экономист раскрыл, почему работники получат меньше денег в январе 2026 года

Экономист раскрыл, почему работники получат меньше денег в январе 2026 года Экономист Колташов: основная часть январской зарплаты поступит только в феврале

Основная часть январской зарплаты поступит только в феврале 2026 года, заявил Pravda.Ru экономист Василий Колташов. Он отметил, что график январских выплат в России зависит от сферы занятости и финансовых возможностей работодателя. Одни сотрудники получают деньги до праздников, а другие — лишь к середине февраля.

Зарплата у нас начисляется за месяц, а не по часам или неделям. Работодатель может рассчитать аванс за несколько рабочих дней января или за половину месяца — это внутреннее решение компании. Основная сумма за январь, как правило, перечисляется в начале февраля, после завершения расчетного периода, — подчеркнул Колташов.

Он уточнил, что сроки выплаты заработной платы в январе определяются спецификой работодателя. Крупный бизнес часто практикует ранние переводы средств, что позволяет сотрудникам заранее распланировать новогодние расходы. Для малых предприятий, напротив, характерны задержки: деньги поступают уже после праздников, в январе или даже феврале.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил обязать работодателей ежегодно индексировать зарплаты. Парламентарий уточнил, что соответствующая инициатива предусматривает повышение выплат не ниже уровня инфляции за предыдущий год.