В Госдуме нашли способ, как дополнительно поддержать работающих россиян

В Госдуме нашли способ, как дополнительно поддержать работающих россиян Депутат Нилов призвал обязать работодателей ежегодно индексировать зарплаты

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил обязать работодателей ежегодно индексировать зарплаты, пишет 360.ru. Парламентарий уточнил, что соответствующая инициатива предусматривает повышение выплат не ниже уровня инфляции за предыдущий год.

Доходам россиян пора догонять ежегодно растущие цены и траты! Повышать зарплаты граждан нужно без оглядки на общую прибыль компаний, всякие KPI и прогнозы развития бизнеса, — призвал Нилов.

Согласно законопроекту, изменения планируется внести в статью 134 Трудового кодекса. По мнению Нилова, инициатива позволит дополнительно защитить права работников, сделав трудовые отношения более стабильными и прозрачными.

Ранее эксперт Роскачества Евгения Ганькина заявила, что работодатель не вправе забрать излишне перечисленные сотруднику деньги без согласия последнего. Если произошла переплата, вернуть средства можно, уведомив работника и получив его одобрение либо через согласованное удержание денег из будущих выплат.