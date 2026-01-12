Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 11:47

В Госдуме нашли способ, как дополнительно поддержать работающих россиян

Депутат Нилов призвал обязать работодателей ежегодно индексировать зарплаты

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил обязать работодателей ежегодно индексировать зарплаты, пишет 360.ru. Парламентарий уточнил, что соответствующая инициатива предусматривает повышение выплат не ниже уровня инфляции за предыдущий год.

Доходам россиян пора догонять ежегодно растущие цены и траты! Повышать зарплаты граждан нужно без оглядки на общую прибыль компаний, всякие KPI и прогнозы развития бизнеса, — призвал Нилов.

Согласно законопроекту, изменения планируется внести в статью 134 Трудового кодекса. По мнению Нилова, инициатива позволит дополнительно защитить права работников, сделав трудовые отношения более стабильными и прозрачными.

Ранее эксперт Роскачества Евгения Ганькина заявила, что работодатель не вправе забрать излишне перечисленные сотруднику деньги без согласия последнего. Если произошла переплата, вернуть средства можно, уведомив работника и получив его одобрение либо через согласованное удержание денег из будущих выплат.

зарплаты
депутаты
общество
работа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшая помощница Байдена призвала молиться за Симоньян
Ученые обнаружили на Марсе реки, текущие странным образом
Раскрыта вероятная тактика России в зоне СВО на ближайшую перспективу
Юноша с не чистой совестью пытался вынести из магазина шампуни и скрабы
Назван лауреат «Золотого глобуса» за лучшую мужскую роль
Мясников посоветовал перейти на воду после новогодних застолий
Нарколог предупредила о неочевидных последствиях употребления алкоголя
Мужчины разозлились на владельцев бани и подожгли ее
В США указали на конец эпохи однополярного господства
Биткоин подорожал на 5%
Московские врачи спасли пациента с крайне редким заболеванием ушей
«Флаг поставлен в коридоре»: в Гренландии могли закрыть консульство США
Пассажиров двух поездов эвакуировали из-за анонимных сообщений
«Признают в один голос»: в Эстонии забили тревогу из-за нехватки тиров
В ГД ответили, считается ли отправка сотрудника к психиатру дискриминацией
На Западе заявили об окончании «отдыха от истории» для Европы
Экс-тренер «Зенита» раскрыл, кто выиграл от обмена Дивеева на Гонду
В РКН ответили на вопрос о разблокировке Roblox
Трамп иронично высказался об обороноспособности Гренландии
Власти Украины захотели продлить мобилизацию и военное положение
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.