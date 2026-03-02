Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 13:18

«Госуслуги» могут стать щитом для продавцов авто от мошенников и штрафов

Миронов предложил внедрить цифровую фиксацию продажи авто через «Госуслуги»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и депутат Госдумы Яна Лантратова предложили МВД внедрить обязательную цифровую фиксацию сделок по продаже автомобилей между физлицами через портал «Госуслуги». Цель нововведения — пресечь уклонение от регистрации транспортных средств, предотвратить подделку договоров купли-продажи и исключить случаи перекладывания штрафов на предыдущих владельцев, следует из текста заявления, которое оказалось в распоряжении NEWS.ru.

Предложенные изменения призваны защитить продавцов, обеспечить прозрачность сделок и существенно осложнить жизнь мошенникам. Для этого предлагается внедрить электронную регистрацию всех сделок купли-продажи автомобилей между частными лицами. Инициатива предполагает уведомление о продаже через «Госуслуги», автоматическое снятие с учета, а также переадресацию штрафов.

В настоящее время существует практика, когда покупатели намеренно не ставят приобретенный автомобиль на учет в ГИБДД в установленный законом 10-дневный срок. Это делается для того, чтобы избежать расходов на оформление ОСАГО, уплаты транспортного налога и ответственности за штрафы с камер.

В результате все юридические и финансовые последствия ложатся на прежнего собственника. Старые владельцы вынуждены сталкиваться с необходимостью доказывать в судах и ГИБДД, что они больше не являются владельцами автомобиля, а также оспаривать ошибочно пришедшие штрафы. Отдельно остро стоит проблема мошенничества, когда недобросовестные покупатели изменяют дату договора купли-продажи задним числом или вовсе подделывают документы.

Ранее были зафиксированы случаи, когда у покупателей отбирают автомобили, приобретенные у пожилых людей, которые стали жертвами мошенников. Подобные инциденты произошли на Кубани, в Рязанской и Московской областях и в других регионах.

депутаты
Госдума
Россия
машины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Львова-Белова стала получать больше обращений из-за иранского конфликта
«Многое сделала»: Кремль о роли России в урегулировании в Иране
Психолог назвала причины популярности философии «ваби-саби»
В Госдуме рассказали об изменениях при оплате в рассрочку с 1 апреля
Участница «Битвы экстрасенсов» принесла на испытания сперму Череватого
Захарова раскрыла, есть ли пострадавшие в посольстве в Тегеране
В России зафиксировали рекордный долг по ЖКХ в миллионы рублей
Раскрыто, что помешало медикам попасть в квартиру Джабраилова
Инспектора ДПС задержали из-за взятки «натурой»
Иран применил передовые ракеты в войне с Израилем
Политолог ответил на вопрос, могли ли предать убитого Хаменеи
Мостовой назвал причину плохого судейства в РПЛ
Житель Нижнего Новгорода погиб под колесами грузового поезда
«Не стерпит этого»: политолог о последствиях удара Ирана по Saudi Aramco
Путин провел телефонный разговор по теме эскалации на Ближнем Востоке
«Они очень хотят»: Трамп раскрыл, на что согласился Иран
Губин назвал главную любовь своей жизни
Россиянам раскрыли новый способ мошенничества с сим-картами
Губин рассказал о «позорище» на российской эстраде
Снаряд ВСУ угодил в стену жилого дома
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.