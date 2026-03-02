«Госуслуги» могут стать щитом для продавцов авто от мошенников и штрафов

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и депутат Госдумы Яна Лантратова предложили МВД внедрить обязательную цифровую фиксацию сделок по продаже автомобилей между физлицами через портал «Госуслуги». Цель нововведения — пресечь уклонение от регистрации транспортных средств, предотвратить подделку договоров купли-продажи и исключить случаи перекладывания штрафов на предыдущих владельцев, следует из текста заявления, которое оказалось в распоряжении NEWS.ru.

Предложенные изменения призваны защитить продавцов, обеспечить прозрачность сделок и существенно осложнить жизнь мошенникам. Для этого предлагается внедрить электронную регистрацию всех сделок купли-продажи автомобилей между частными лицами. Инициатива предполагает уведомление о продаже через «Госуслуги», автоматическое снятие с учета, а также переадресацию штрафов.

В настоящее время существует практика, когда покупатели намеренно не ставят приобретенный автомобиль на учет в ГИБДД в установленный законом 10-дневный срок. Это делается для того, чтобы избежать расходов на оформление ОСАГО, уплаты транспортного налога и ответственности за штрафы с камер.

В результате все юридические и финансовые последствия ложатся на прежнего собственника. Старые владельцы вынуждены сталкиваться с необходимостью доказывать в судах и ГИБДД, что они больше не являются владельцами автомобиля, а также оспаривать ошибочно пришедшие штрафы. Отдельно остро стоит проблема мошенничества, когда недобросовестные покупатели изменяют дату договора купли-продажи задним числом или вовсе подделывают документы.

Ранее были зафиксированы случаи, когда у покупателей отбирают автомобили, приобретенные у пожилых людей, которые стали жертвами мошенников. Подобные инциденты произошли на Кубани, в Рязанской и Московской областях и в других регионах.