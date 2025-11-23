Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 11:38

«Бабушки под влиянием мошенников» вышли на авторынок

Baza: схема возврата собственности обманутых пенсионеров дошла до авторынка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В России зафиксированы случаи, когда у покупателей отбирают автомобили, приобретенные у пожилых людей, которые стали жертвами мошенников, передает Telegram-канал Baza. Подобные инциденты произошли на Кубани, в Рязанской и Московской областях и других регионах.

По информации канала, житель столицы купил у пожилой женщины Volkswagen Tiguan за 1,8 млн рублей. Автомобиль выглядел ухоженным, а сама продавщица — приятной и адекватной. Сделку оформили быстро, по договору купли-продажи, за наличные. Однако через неделю мужчина решил перепродать машину.

Первые потенциальные покупатели оказались сотрудниками МВД. Полицейские сообщили, что пожилая женщина, поддавшись обману мошенников, продала все свое имущество на сумму 27 млн рублей, включая автомобиль. Сотрудники полиции предъявили постановление о выемке и забрали машину на стоянку.

Пенсионерка подала иск в суд. Она намерена признать покупателя недобросовестным и добиться возврата автомобиля.

Ранее в Екатеринбурге мошенники выманили у пенсионерки более 21 млн рублей. Женщине позвонил «представитель ФСБ» и убедил ее перевести средства «на безопасный счет». Потерпевшая обналичила значительные суммы в рублях, долларах и евро, а также взяла деньги из сейфа супруга и передала «курьерам».

