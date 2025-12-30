Самая большая пенсия в России: сколько будут платить в 2026 году

С 1 января 2026 года страховые пенсии в России проиндексируют на 7,6%. Тем не менее граждане получат разную прибавку. Причина — значительная разница в размере пенсий, которая зависит в том числе от региона проживания. NEWS.ru, используя актуальные данные Соцфонда, подсчитал, на сколько в среднем поднимутся выплаты в разных субъектах РФ и какой прибавки ждать тем, кто сегодня получает 20, 25 или 30 тыс. рублей.

В каких регионах России граждане получают самые высокие и низкие пенсии

По состоянию на 1 ноября 2025 года самые большие выплаты по старости (неработающим пенсионерам) назначались жителям:

Чукотки — 41 тыс. рублей;

Ненецкого автономного округа — 37,2 тыс. рублей;

Камчатки — 36,6 тыс. рублей;

Магаданской области — 36,3 тыс. рублей;

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры — 35,7 тыс. рублей;

Ямало-Ненецкого автономного округа — 35,4 тыс. рублей;

Мурманской области — 33 тыс. рублей;

Сахалинской области — 32,6 тыс. рублей;

Якутии — 32,2 тыс. рублей;

Тюменской области — 31 тыс. рублей.

Самые низкие пенсии были у жителей:

Дагестана — 17,9 тыс. рублей;

Кабардино-Балкарии — 18,2 тыс. рублей;

Ингушетии — 18,6 тыс. рублей;

Карачаево-Черкесской Республики — 19,7 тыс. рублей;

Калмыкии — 20,3 тыс. рублей;

Чеченской Республики — 20,3 тыс. рублей;

Республики Северная Осетия — Алания — 20,5 тыс. рублей;

Крыма — 20,7 тыс. рублей;

Адыгеи — 20,9 тыс. рублей;

Астраханской области — 21,2 тыс. рублей;

В Москве средняя пенсия неработающих пенсионеров на 1 ноября составляла 25,6 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 26,8 тыс.

Какая разница между максимальной и минимальной пенсией в России

Из данных Соцфонда следует, что в ноябре 2025 года разница в размере пенсии составила 23,1 тыс. рублей. Максимальная региональная выплата оказалась почти в 2,3 раза выше, чем минимальная.

При этом индексация на один и тот же процент (на 7,6% с 1 января 2026 года) усиливает абсолютный разрыв в размере пенсий.

Жители регионов-лидеров получат прибавку в 2,5–3,1 тыс. рублей, в то время как в субъектах РФ с самыми низкими пенсиями она составит лишь 1,4–1,6 тыс. Региональное неравенство в денежном выражении после индексации не сократится, а, напротив, возрастет.

Как вырастут пенсии в разных регионах России с учетом индексации

В частности, у пенсионера на Чукотке, где самая высокая в стране средняя пенсия, ежемесячная выплата увеличится более чем на 3 тыс. и превысит 44 тыс. Солидную прибавку в размере 2,7–2,8 тыс. рублей получат жители других северных, богатых ресурсами регионов: Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономного округов, Камчатки, Магаданской области, а также Югры. В этих субъектах РФ пенсии после повышения будут находиться в диапазоне от 38 до 40 тыс. рублей.

Совершенно другая картина наблюдается в регионах с самыми низкими пенсиями. Например, в Дагестане после индексации прибавка составит всего около 1,4 тыс., а размер пенсии едва достигнет 19 тыс. Похожая ситуация складывается в Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Карачаево-Черкесии, где рост будет незначительным в абсолютном выражении. Даже после повышения размер выплат в этих субъектах РФ будет почти в два раза меньше, чем у жителей Севера.

В Москве и Санкт-Петербурге, где пенсии находятся на среднем уровне по стране, прибавка окажется скромнее, чем на Крайнем Севере, — около 1,9–2 тыс. рублей. В итоге средний размер выплат составит примерно 27,5 и 28,9 тыс. рублей соответственно.

У тех граждан, кто в 2025 году получал 25 и 30 тыс., после индексации пенсия вырастет до 26,9 и 32,3 тыс. рублей соответственно (+1900 и 2300 с 1 января 2026-го).

Чем объясняется большой разрыв в размере пенсий в России

Эксперты называют ключевой причиной регионального неравенства в размерах пенсий разницу в уровне зарплат по стране.

«Размер пенсии напрямую зависит от накопленных за трудовую жизнь баллов. Соответственно, там, где выше оплата труда, больше баллов и выше пенсия», — объяснила ранее NEWS.ru доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

При этом, по ее словам, разрыв в размере пенсий меньше, чем в зарплатах. Для наглядности эксперт привела данные Росстата за июнь 2025 года. Средняя зарплата на Чукотке достигала 220 тыс. рублей, а в Кабардино-Балкарии — около 61 тыс. Разница составила 3,5 раза.

Размер пенсии по старости состоит из двух частей: фиксированной (с 1 января 2026 года увеличится с 8907,7 до 9584,69 рубля) и страховой, формируемой за счет так называемых пенсионных баллов, отметила в беседе с NEWS.ru старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова.

«Фиксированная часть пенсии и стоимость пенсионных баллов индексируются с учетом инфляции и прожиточного минимума в регионе. В тех областях, где выше зарплата, заметно выше пенсионные выплаты по старости», — сказала она.

Таким образом, самые высокие пенсии традиционно формируются в промышленно развитых регионах и на территориях Крайнего Севера, где действуют повышенные зарплаты и надбавки, добавили эксперты.

