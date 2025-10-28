Как не лишиться пенсии: когда выплаты могут заморозить, когда — прекратить

Как не лишиться пенсии: когда выплаты могут заморозить, когда — прекратить

В России страховую пенсию невозможно отменить, но ее выплату могут приостановить. Закон четко определяет причины такой меры и механизм возобновления. NEWS.ru объясняет, в каких ситуациях пенсионер рискует потерять доход и как его вернуть.

В каких случаях могут приостановить пенсионные выплаты

Длительное неполучение пенсии

Пожалуй, это самое распространенное основание для приостановки выплат. Законом установлен конкретный срок — шесть месяцев. Если пенсионер не получает пенсию в течение полугода, то выплата автоматически приостанавливается до выяснения обстоятельств.

Это может произойти, к примеру, когда пенсионер долгое время находится в отъезде, не может лично забрать деньги в почтовом отделении и не пользуется для зачисления средств счетом в банке.

Если же пенсия регулярно зачисляется на банковскую карту, закон не требует от пенсионеров обязательного использования этих средств.

«В общем случае, когда пенсионер получает пенсию на банковскую карту, он сам вправе решать, будет ли он снимать и тратить накопления на счете или нет, причем на протяжении любого промежутка времени», — комментирует в беседе с NEWS.ru профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

С юридической точки зрения, как только пенсия попадает на счет, она считается полученной, добавляет она.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Проблемы с банковскими реквизитами

Изменение банковских реквизитов — другая частая причина, по которой пенсия может быть приостановлена. Допустим, счет, на который поступала пенсия, был закрыт, а пенсионер при этом своевременно не подал в территориальный орган СФР заявление с новыми данными для перечисления средств. В таком случае выплата также будет приостановлена.

Поэтому если вы сменили банковскую карту или закрыли счет, на который приходила пенсия, срочно сообщите об этом в Социальный фонд. Заявление с новыми данными карты/счета лучше всего подать заранее.

Переезд на постоянное место жительства за границу

Основанием для прекращения выплат может послужить переезд на постоянное место жительства (ПМЖ) в иностранное государство. Лишаются пенсии граждане, уехавшие в другую страну, которая по договору с РФ сама несет ответственность за выплаты пенсионерам.

В каких еще случаях прекращают платить пенсию

Пенсию по инвалидности могут приостановить при неявке на переосвидетельствование в учреждение Федеральной медико-социальной экспертизы. Выплата может быть приостановлена на 3 месяца, говорит Финогенова.

Пенсию по случаю потери кормильца перестают выплачивать, когда ребенку исполняется 18 лет и нет документов, которые бы подтвердили, что он получает образование в очной форме по основным программам, добавляет эксперт. Дело в том, что право на такую пенсию сохраняется только на период очного обучения.

Также пенсию перестанут платить в случае смерти пенсионера или официального признания его пропавшим без вести, рассказывает Финогенова. Еще одной причиной может стать аннулирование вида на жительство, выданного иностранцу или лицу без гражданства.

Отдельная ситуация — утрата права на получение пенсии. Например, если выяснится, что пенсия была назначена ошибочно, или в случае, когда гражданин перестал признаваться инвалидом, говорит Финогенова.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как не остаться без пенсии

В первую очередь нужно своевременно информировать СФР обо всех изменениях, которые так или иначе касаются места жительства, банковских реквизитов или статуса обучения (для получателей пенсии по потере кормильца).

Для получения выплат при переезде за границу граждане РФ должны предоставить документы, свидетельствующие о том, что страна пребывания отказала им в праве на пенсионное обеспечение.

Что делать, если выплаты уже приостановили

Приостановка выплаты пенсии не означает полной потери права на ее получение. После устранения причин, приведших к приостановке, пенсионер может восстановить выплаты и получить все причитающиеся суммы за пропущенные месяцы.

Что для этого нужно сделать:

написать заявление в Социальный фонд России (СФР);

приложить документы, подтверждающие ваше право на пенсию;

сделать это можно лично, по почте, через представителя или онлайн на сайте СФР.

Эксперты советуют подать заявление в течение 6 месяцев — тогда пенсию возобновят со следующего месяца. В случае опоздания право на пенсию сохраняется, но есть важный нюанс. «Если долгое время не обращаться за пенсионными выплатами, то пенсия будет выплачена только за три года, предшествующие моменту написания заявления», — уточняет Финогенова.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что делать, если выплаты не возобновляют

В ситуации, когда территориальный орган Социального фонда России не выполняет свои обязательства, у граждан существует отработанный алгоритм правовой защиты. Как поясняет NEWS.ru преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин, первый шаг — это направление досудебной претензии в сам фонд.

«Законодательство предусматривает четкую процедуру: сначала необходимо обратиться с официальным заявлением в вышестоящий орган СФР. На рассмотрение такого обращения у фонда есть 30 календарных дней», — отмечает эксперт.

Если досудебный порядок не приносит результатов, следует обращаться в судебные инстанции. Иск подается в соответствии с нормами Кодекса административного судопроизводства РФ.

«Суды, как правило, занимают позицию гражданина при условии документального подтверждения соблюдения всех требований пенсионного законодательства», — отмечает Палюлин.

Читайте также:

Социальные выплаты в 2026-м: на сколько вырастут пенсии, пособия и зарплаты

Двойная пенсия к Новому году: кому положены выплаты в декабре 2025-го

Как заработать на пенсию в 40, 70 и 100 тысяч: просчитали все варианты

Накопительная часть пенсии: сколько выплатят в 2026 году, как получить

Когда и на сколько вырастут пенсии в 2026 году: последние новости Минтруда