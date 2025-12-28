Отец спас похищенную дочь, отследив ее мобильный телефон

Насильник с ножом похитил девочку-подростка в американском штате Техас в Рождество, сообщает газета The New York Post со ссылкой на офис шерифа округа Монтгомери. Однако находчивый отец несовершеннолетней героически спас дочь, отследив ее местонахождение через приложение в мобильном телефоне.

Рождество — это день, предназначенный для радости, но этот человек решил разрушить эту радость, нацелившись на ребенка, — отметил шериф Уэсли Дулиттл.

Уточняется, что когда девочка не вернулась домой после прогулки с собакой, отец сразу же обратился в полицию. Он получил доступ к родительскому контролю на телефоне дочери. Американец нашел ее вместе с собакой в бордовом пикапе, стоявшем в лесу почти в трех километрах от дома.

В машине также находился «частично обнаженный» мужчина. Им оказался 23-летний мигрант из Латинской Америки. Отцу удалось обезвредить похитителя. Вскоре мужчину передали полиции.

