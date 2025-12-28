Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 15:03

Правда о летаргии: почему люди столетиями боялись быть погребенными заживо

Что такое летаргический сон — разбираемся в том, миф это или реальный диагноз Что такое летаргический сон — разбираемся в том, миф это или реальный диагноз Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Что такое летаргический сон и существует ли он в действительности? Да, это реальное медицинское состояние, при котором человек погружается в глубокий сон с замедлением всех физиологических процессов. Летаргия — приобретенное расстройство, возникающее на фоне психических травм, тяжелых инфекций или эндокринных нарушений.

Что такое летаргический сон, задумывались люди в разное время. Это явление пугало человечество столетиями, вдохновляя писателей и кинематографистов на мрачные сюжеты. Эдгар Аллан По написал рассказ «Преждевременное погребение», где герой страдает каталепсией — внезапными приступами летаргического сна и панически боится быть похороненным заживо. Режиссер Роджер Корман снял серию культовых экранизаций По, включая «Колодец и маятник», где темы смерти, погребения и границы между жизнью и небытием раскрыты особенно пугающе.

Можно ли обычному человеку понять, что такое летаргический сон на практике, и отличить его от обычного сна или смерти? При летаргии дыхание становится почти незаметным, пульс едва прощупывается, кожа бледнеет, а реакции на боль и внешние раздражители полностью отсутствуют. Современная медицина использует ЭКГ и ЭЭГ для фиксации сердечной и мозговой активности, а также лабораторные анализы крови и мочи.

Причины этого состояния разнообразны: сильные психологические потрясения, физическое истощение, инфекционные заболевания (менингит, энцефалит), эндокринные нарушения, опухоли мозга или дефицит витаминов. Профилактика летаргии включает здоровый образ жизни с регулярным сном, управление стрессом через медитацию или физическую активность, избегание перегрева и обезвоживания. Регулярные медицинские осмотры помогают вовремя обнаружить заболевания, способные спровоцировать летаргический сон.

сон
болезнь лечение
советы
правда
мифы
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Фронт движется на нас»: Украина признала невозможность забрать тела
Стало известно о задержках поездов из и в Симферополь
Озвучены последствия схода локомотива в Ростовской области
«Это не про просьбу»: Захарова раскрыла смысл своего конверта для Путина
Стало известно о пострадавших при пожаре в сочинском автосервисе
В NASA сделали неожиданное заявление об освоении Луны
Одна страна Запада признала катастрофу в своих войсках
Российские войска сорвали попытки ВСУ пробраться к Купянску
Правда о летаргии: почему люди столетиями боялись быть погребенными заживо
Пьяный водитель запустил цепную реакцию смертельного ДТП
Сломаны позвоночник, лапы, хвост: что грозит искалечившим львенка в Москве?
На Западе заявили о новом ударе по Зеленскому перед встречей с Трампом
Отец спас похищенную дочь, отследив ее мобильный телефон
Титулованная российская лыжница вылетела в спринте на «Тур де Ски»
Пациент психбольницы зарезал санитара и сбежал с напарником
«Сюжет пьесы»: режиссер Житинкин о жизни великой актрисы Брижит Бардо
«Звать никак»: Матвиенко оценила слова Зеленского о выборах
Российские туристы остались без жилья во Вьетнаме
«Это поражение»: в Италии указали на признак краха Зеленского и союзников
Рейс в Египет из российского аэропорта задержали на восемь часов
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год
Общество

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.