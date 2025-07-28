С заботой к себе и окружающим: профилактика гепатитов

О гепатите мы вроде бы слышим часто — на медосмотрах, от врачей, в интернете. Но по-настоящему задумываемся об этом только тогда, когда болезнь вдруг оказывается рядом. Чтобы не дожидаться тревожных новостей, давай разберемся заранее, как защититься от гепатита и сохранить здоровье.
Профилактика гепатитов: виды и пути заражения
Основной путь передачи. Есть вакцина?
Гепатит A — через грязные руки, воду, еду. Есть вакцина.
Гепатит B — через кровь, половой контакт, роды. Есть вакцина.
Гепатит C — через кровь (переливания, тату, иглы). Вакцины нет.
Гепатит D — только при наличии гепатита B. Вакцина от гепатита B предотвращает его появление.
Гепатит E — через воду и пищу. Общедоступной вакцины нет.
Как защититься от гепатита: поэтапная профилактика
1. Вакцинация. Гепатит A и B — самые легко предотвращаемые формы заболевания благодаря вакцинам. Вакцина от гепатита B входит в календарь прививок и делается младенцам с рождения. Прививки особенно важны для:
медработников;
людей с хроническими болезнями печени;
туристов, выезжающих в регионы с неблагоприятной обстановкой.
2. Личная гигиена и безопасное питание:
тщательно мойте руки после туалета и перед едой;
употребляйте кипяченую или бутилированную воду, особенно в поездках;
избегайте уличной еды в неблагонадежных регионах;
не ешьте сырые морепродукты из сомнительных источников.
3. Безопасный секс. Используйте презервативы, особенно при случайных половых контактах. Гепатит B и C могут передаваться через сперму, вагинальный секрет и кровь.
4. Безопасность в медицинских и косметических процедурах. Убедитесь, что иглы и инструменты стерильны. Будьте осторожны при:
татуировках и пирсинге;
маникюре или педикюре в салонах;
зубном лечении.
Выбирайте клиники с хорошей репутацией.
5. Отказ от наркотиков. Употребление инъекционных наркотиков — один из главных путей заражения гепатитом C.
6. Проверка крови и диагностика. Периодически сдавайте анализы на маркеры гепатитов, особенно если:
делали переливания до 1990-х;
были хирургические вмешательства;
есть татуировки, пирсинг;
есть хроническая усталость, боли в правом подреберье.
Помните: гепатит — это не приговор, но профилактика всегда лучше лечения.
Раннее выявление, вакцинация и соблюдение правил безопасности позволяют почти полностью исключить риск заражения. Забота о печени — это забота о качестве жизни.