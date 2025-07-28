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28 июля 2025 в 17:00

С заботой к себе и окружающим: профилактика гепатитов

Профилактика гепатитов Профилактика гепатитов Фото: Shutterstock/FOTODOM

О гепатите мы вроде бы слышим часто — на медосмотрах, от врачей, в интернете. Но по-настоящему задумываемся об этом только тогда, когда болезнь вдруг оказывается рядом. Чтобы не дожидаться тревожных новостей, давай разберемся заранее, как защититься от гепатита и сохранить здоровье.

Профилактика гепатитов: виды и пути заражения

Основной путь передачи. Есть вакцина?

  • Гепатит A — через грязные руки, воду, еду. Есть вакцина.

  • Гепатит B — через кровь, половой контакт, роды. Есть вакцина.

  • Гепатит C — через кровь (переливания, тату, иглы). Вакцины нет.

  • Гепатит D — только при наличии гепатита B. Вакцина от гепатита B предотвращает его появление.

  • Гепатит E — через воду и пищу. Общедоступной вакцины нет.

Как защититься от гепатита: поэтапная профилактика

1. Вакцинация. Гепатит A и B — самые легко предотвращаемые формы заболевания благодаря вакцинам. Вакцина от гепатита B входит в календарь прививок и делается младенцам с рождения. Прививки особенно важны для:

  • медработников;

  • людей с хроническими болезнями печени;

  • туристов, выезжающих в регионы с неблагоприятной обстановкой.

2. Личная гигиена и безопасное питание:

  • тщательно мойте руки после туалета и перед едой;

  • употребляйте кипяченую или бутилированную воду, особенно в поездках;

  • избегайте уличной еды в неблагонадежных регионах;

  • не ешьте сырые морепродукты из сомнительных источников.

3. Безопасный секс. Используйте презервативы, особенно при случайных половых контактах. Гепатит B и C могут передаваться через сперму, вагинальный секрет и кровь.

С заботой к себе и окружающим: профилактика гепатитов С заботой к себе и окружающим: профилактика гепатитов Фото: Shutterstock/FOTODOM

4. Безопасность в медицинских и косметических процедурах. Убедитесь, что иглы и инструменты стерильны. Будьте осторожны при:

  • татуировках и пирсинге;

  • маникюре или педикюре в салонах;

  • зубном лечении.

Выбирайте клиники с хорошей репутацией.

5. Отказ от наркотиков. Употребление инъекционных наркотиков — один из главных путей заражения гепатитом C.

6. Проверка крови и диагностика. Периодически сдавайте анализы на маркеры гепатитов, особенно если:

  • делали переливания до 1990-х;

  • были хирургические вмешательства;

  • есть татуировки, пирсинг;

  • есть хроническая усталость, боли в правом подреберье.

Помните: гепатит — это не приговор, но профилактика всегда лучше лечения.

Раннее выявление, вакцинация и соблюдение правил безопасности позволяют почти полностью исключить риск заражения. Забота о печени — это забота о качестве жизни.

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