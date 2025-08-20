Экс-депутат ГД продал Западу сведения закрытого характера за $45 млн

Бывший депутат Думы Магомед Гаджиев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) передал сведения закрытого характера Западу, за что получил от США не менее $45 млн (более 3,6 млрд рублей), сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру России. В ведомстве отметили, что, находясь за рубежом, Гаджиев выразил готовность сотрудничать с иностранными спецслужбами в обмен на гражданство, о чем сообщил на размещенной в Сети видеозаписи.

Ранее за раскрытие сведений закрытого характера получил от правительственных структур США не менее $45 млн, что было выявлено Департаментом государственной эффективности правительства США, — подчеркнули в Генпрокуратуре РФ.

По данным источника, у Гаджиева есть турецкое гражданство. Но бывший депутат хочет американский паспорт.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура РФ требует запретить в России деятельность объединения, куда входит Гаджиев. В исковом заявлении ведомства говорится, что его имущество и имущество его родственников почти на 2 млрд рублей надлежит обратить в доход государства.

Генпрокуратура установила, что Гаджиев вместе с сожительницей Ниной Коломийцевой, сыном Магомедрасулом и сестрой Раисат образовали объединение, «деятельность которого подлежит признанию экстремистским и запрету». Известно, что Гаджиев после начала СВО покинул Россию и начал финансово помогать украинским военизированным формированиям.