Почему не работает WhatsApp 9 января: где сбои в России, полная блокировка

Почему не работает WhatsApp 9 января: где сбои в России, полная блокировка

Сегодня, 9 января, во многих регионах России не работает WhatsApp. Что известно, где сбои, когда наступит полная блокировка мессенджера, в чем причины ограничений?

Где в России не работает WhatsApp 9 января

В пятницу, 9 января, жалобы на сбои WhatsApp поступают из десятков регионов. Проблемы наблюдаются на любых устройствах. Пользователи заявляют о невозможности отправлять и принимать текстовые и голосовые сообщения, медиафайлы (фото и видео), отсутствии оповещений, невозможности совершать звонки. У части юзеров отмечается полная потеря доступа к WhatsApp.

На мониторинговом сайте «Сбой.рф» насчитываются 40 жалоб на мессенджер за сутки. Ранее этот показатель составил 113. Обращения поступают из Москвы — 31%, Красноярского края — 13%, Санкт-Петербурга — 9%, Калужской, Свердловской, Ярославской, Новосибирской областей, Сахалина, Краснодарского края — по 6%, Самарской, Иркутской областей, Тюмени — по 3%.

На сайте Downdetector.su зафиксирована 41 жалоба за сутки. Больше всего обращений связано с работой оповещений (55%), также сообщается о сбоях мобильного приложения (25%), общем сбое (14%) и сбое сайта (3%).

Почему не работает WhatsApp 9 января, причины

Роскомнадзор последовательно ограничивает работу WhatsApp в России — мессенджер не соблюдает российское законодательство. Регулятор подчеркнул, что WhatsApp используется для организации и проведения терактов и не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

По словам президента России Владимира Путина, главная проблема работы зарубежных мессенджеров в стране заключается в соблюдении российского законодательства.

«Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям и так далее. Нужно ли было это делать? Конечно», — пояснил Путин.

Когда наступит полная блокировка WhatsApp

«Если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — заявили в РКН.

Мессенджер придется закрыть, если его владельцы откажутся подчиняться требованиям Роскомнадзора, заявил бывший российский премьер, глава Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин.

«Роскомнадзор, как мне известно, сделал еще одно официальное предупреждение владельцам этого мессенджера. Если не будет исправления тех замечаний, которые были сделаны, то WhatsApp придется закрывать. Я другого пути не вижу», — сказал он.

Полная блокировка WhatsApp в России может наступить в ближайшее время — по оценке зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова, озвученной в конце 2025 года, на это может потребоваться 2–3 месяца.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 января: где сбои в России

Погода в Москве в пятницу, 9 января: столица утонет в сугробах?

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 января