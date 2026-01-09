Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 января

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 9 января?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 9 января

Атака ВСУ в Орле повредила объект коммунальной инфраструктуры города, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале. По его словам, в результате происшествия нарушена работа систем водоснабжения и теплоснабжения районов.

«В результате очередной вражеской атаки получены повреждения объекта коммунальной инфраструктуры города Орла. В настоящее время производится перезапуск систем водо- и теплоснабжения Заводского, Северного и Железнодорожного районов города», — сказано в публикации.

Клычков добавил, что на месте работают аварийные бригады, сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Все восстановительные мероприятия проводятся в условиях неблагоприятной погоды, заключил он.

Кроме того, опасность атаки БПЛА объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области, заявил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, возможно понижение скорости мобильного интернета.

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры, никто не пострадал.

«ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Предварительно, пострадавших нет. Есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — написал Гладков.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Дежурные средства российской ПВО сбили девять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве указали, что атака была пресечена над Крымом, Волгоградской областью и Черным морем.

«Уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА — над территорией Республики Крым и по одному БПЛА — над территорией Волгоградской области и над акваторией Черного моря», — говорится в публикации.

Кроме того, два частных дома повреждены на территории Волгоградской области в результате атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Его слова приведены в Telegram-канале администрации региона.

«Сегодня в результате атаки БПЛА повреждены два частных домовладения в поселке Ильевка Калачевского района. Пострадавших нет», — говорится в публикации.

Также в Херсонской области ввели запрет на проведение массовых праздничных мероприятий в заведениях общепита, соответствующий указ подписал глава региона Владимир Сальдо. Согласно документу, теперь в кафе, ресторанах и других точках общественного питания нельзя проводить мероприятия, в которых участвует более 10 человек. Губернатор пояснил, что эта мера направлена на снижение рисков в условиях специальной военной операции.

Количество погибших при атаке Вооруженных сил Украины на херсонское село Хорлы возросло до 29 человек. Трагедия произошла в ночь на 1 января, ВСУ ударили по кафе.

