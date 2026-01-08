Налет БПЛА на юге, раненые под Белгородом: как ВСУ атакуют РФ 8 января

За прошедшие сутки ВСУ запустили более 65 беспилотников для атаки на российские регионы. Больше всего дронов сбито на юге России. Под ударом оказались Азовское и Черное моря, Краснодарский край и Крым. В Белгородской области в результате ударов повреждения получили дома и машины, есть пострадавшие. О подробностях всех атак ВСУ на Россию 8 января — в материале NEWS.ru.

Что известно об атаке ВСУ на Краснодарский край

Средства ПВО 8 января сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Краснодарского края, сообщило Министерство обороны России. Отмечается, что атака происходила в период с 07:00 мск до 09:00 мск.

«8 января текущего года в период с 07:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Краснодарского края», — говорится в сообщении военного ведомства.

В городе Гулькевичи Краснодарского края обломки украинского дрона упали на проезжую часть. Об этом сообщил оперштаб региона. Также известно, что обломки украинского БПЛА упали в хуторе Трудобеликовском, повредив частный дом. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы.

Позднее стало известно, что из-за атаки ВСУ была повреждена линия электропередачи в станице Северской на Кубани, сейчас электроснабжение восстановлено, отмечает оперштаб региона.

«В станице Северской обломки БПЛА повредили линию электропередачи. Фрагменты беспилотника упали на окраине станицы. Пострадавших нет. Произошло возгорание камыша, которое оперативно ликвидировали. В настоящее время ремонтная бригада устранила повреждение кабеля, электроснабжение восстановлено», — говорится в сообщении.

Как была атакована Ростовская область

Прошедшей ночью, 8 января, Ростовская область вновь подверглась вражескому налету. В Таганроге около полуночи объявлялась воздушная тревога, жители нескольких районов города слышали «хлопки».

Позднее губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что ночью в регионе работали силы и средства ПВО, которые отразили атаку БПЛА в Таганроге, Неклиновском, Азовском, Чертковском, Тацинском и Кашарском районах. По его словам, никто из людей не пострадал.

«Силы и средства ПВО отразили ночью атаку БПЛА в Таганроге, Неклиновском, Азовском, Чертковском, Тацинском и Кашарском районах», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Глава Ростовской области отметил, что на земле обошлось без последствий, информация уточняется.

Из какого оружия наносились удары по Белгородской области

В результате атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Белгородскую область за прошедшие сутки были повреждены жилые дома и легковые автомобили, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, есть пострадавшие среди мирного населения.

Глава региона заявил, что поселок Октябрьский, села Отрадное и Салтыково были атакованы четырьмя беспилотниками, один из которых удалось сбить. В поселке Октябрьский в результате атаки был поврежден частный дом. Кроме того, над Борисовским округом был сбит один FPV-дрон.

«В Валуйском округе село Долгое подверглось атаке беспилотника. Поврежден частный дом. В Волоконовском округе в хуторе Шаховка в результате атаки беспилотника поврежден легковой автомобиль. По городу Грайворону, поселку Горьковский, селам Безымено, Замостье, Козинка и Новостроевка-Первая выпущено четыре боеприпаса в ходе трех обстрелов и произведены атаки девяти беспилотников, один из которых сбит», — добавил Гладков.

Также стало известно, что на участке автодороги Грайворон — Безымено в результате атаки дрона на автомобиль пострадал мирный житель. Мужчине была оказана помощь в Грайворонской ЦРБ, лечение он продолжает амбулаторно.

«В городе Грайвороне повреждены линия электропередачи, три автомобиля и четыре частных дома, в селе Замостье — забор частного дома и машина. В Краснояружском округе на поселки Красная Яруга, Прилесье и Староселье совершены атаки пяти беспилотников, три из которых подавлены. Село Вязовое подверглось обстрелу с применением трех боеприпасов. Последствий нет», — отмечает Гладков.

Глава региона добавил, что в Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка от удара FPV-дрона был поврежден автомобиль. Кроме того, над округом подавлены два беспилотника. Кроме того, вечером 7 января в отделении реанимации скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в результате атаки дрона на автомобиль в селе Новая Таволжанка 23 декабря.

Сколько всего дронов атаковало РФ за прошедшие сутки

Средства российской ПВО в ночь на 8 января перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морями. Всего над регионами России за ночь ликвидировали 66 вражеских дронов, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 7 января до 07:00 мск 8 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

14 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом, 13 — над Азовским морем, 12 — над Черным, 11 — над Краснодарским краем, шесть — над Ростовской областью, пять — над Орловской, по два вражеских дрона — над Курской и Волгоградской областями, один — над Брянской областью, перечислили в российском военном ведомстве.

