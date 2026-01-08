Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 12:28

Флаги России появились над населенным пунктом в Днепропетровской области

Министерство обороны сообщило об освобождении населенного пункта Братское

Фото: МО РФ
Населенный пункт Братское на территории Днепропетровской области был освобожден силами российской армии, сообщило Министерство обороны РФ. По сведениям ведомства, успешную операцию провели бойцы российской группировки войск «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населенный пункт Братское Днепропетровской области, — заявили в МО.

Ранее Минобороны опубликовало видео с российскими военными, которые установили государственные флаги на территории освобожденного села Подолы в Харьковской области. Как сообщили в ведомстве, населенный пункт был освобожден от ВСУ 4 января в результате действий группировки «Запад».

Кроме того, МО сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Бондарное на территории Донецкой Народной Республики. Данный результат был достигнут благодаря активным действиям подразделений Южной группировки войск.

До этого глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что за 2025 год российские военные освободили 334 населенных пункта в зоне СВО. По его словам, армия РФ осуществляет наступательные действия практически по всей линии фронта.

Днепропетровская область
ВС РФ
Минобороны РФ
СВО
ВСУ
