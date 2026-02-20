У врачей вырастет зарплата: когда это будет, какие регионы станут первыми

В России намерены усовершенствовать систему оплаты труда медработников. Накануне об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Также он указал, что будет реформироваться оказание первичной медицинской помощи. Что в итоге изменится — в материале NEWS.ru.

В чем суть заявлений Путина по оплате труда медиков

Власти России в будущем намерены совершенствовать систему оплаты труда медицинских работников, заявил президент Владимир Путин на открытии объектов здравоохранения в субъектах РФ в режиме видеоконференции.

«Обязательно будем и дальше наращивать потенциал медицинских учреждений первичного звена, всех уровней здравоохранения, совершенствовать систему оплаты труда медицинских работников и профессиональной подготовки», — заявил президент.

Что изменится в системе оплаты труда медработников

Постановление о запуске пилотного проекта по совершенствованию системы оплаты труда медработников правительство РФ выпустило еще в 2021 году. Разработкой методов оплаты труда занимались Минздрав и Минтруд. Сейчас эти методы успешно проходят тестирование в ряде регионов, рассказал NEWS.ru председатель комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов.

«Еще рано говорить, какие там будут новации, потому что в рамках эксперимента сейчас анализируются разные подходы к начислению оплаты труда медицинских работников, но цель этого эксперимента, а в дальнейшем внедрения новой системы оплаты труда или усовершенствованной системы оплаты труда, — сделать оплату труда более справедливой для разных категорий медицинских работников либо для разных специальностей», — сказал депутат.

Он добавил, что речь идет о том, в каком населенном пункте работают медицинские специалисты — в крупном городе или в сельской местности. По словам Леонова, там должны быть разные подходы к оценке вовлеченности специалиста, его нормативам, его работе и, как следствие, уже начислению зарплаты.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с NEWS.ru добавил, что сейчас пилотный проект по совершенствованию системы оплаты труда медработникам находится на стадии подведения итогов. Цель — убрать дисбаланс внутри субъекта и между субъектами, пояснил парламентарий.

«Взяли разные регионы, и проводится пилотный проект. Дальше его анализируют, приводят к каким-то общим знаменателям, и далее уже должно все это быть масштабировано через принятие соответствующих документов правительством», — сказал Нилов.

Он подчеркнул, что вопрос существующего дисбаланса в оплате труда медиков в разных регионах обсуждается очень давно на самых разных уровнях. В 2020 году в Трудовом кодексе появились нормы, которые дали право правительству обеспечить это регулирование в отрасли. «Но, к сожалению, ковид сбил срок реализации. И вот теперь, как поручение президента, это начало реализовываться», — пояснил депутат.

К чему приведут изменения в системе оплаты труда медработников

Как разъяснил Нилов, убрать дисбаланс в оплате труда медработников в разных регионах не означает понизить уровень заработной платы. По его словам, напротив, это подтягивание к медиане недотягивающих показателей, повышение уровня оплаты там, где это необходимо, и, как следствие, ликвидация кадрового голода и остановка оттока специалистов из бюджетной сферы в коммерческую.

«Это и принцип социальной справедливости, и для отдельной категории работников повышение зарплаты, и формирование некой справедливой системы, которая не допустит хаотичного перетекания кадров в связи с существующим дисбалансом или вообще оттока в коммерцию», — подчеркнул Нилов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В свою очередь депутат Госдумы Николай Новичков в беседе с NEWS.ru заявил, что в России важно обеспечить высокий уровень оплаты труда всем медицинским работникам, как врачам, так и медицинским сестрам, а также младшему медицинскому персоналу.

«Для граждан важен высокий уровень нашей медицины, граждане должны быть уверены в том, что их жизнь и здоровье — под надежной защитой. В этой части борьба за достойный уровень оплаты труда в этой сфере чрезвычайно важна. Надеюсь, что это привлечет в систему нашей государственной медицины самые лучшие кадры», — сказал парламентарий.

