Экономист объяснил условия ранней пенсии для работников сельской местности

Работающие в сельской местности россияне имеют право на досрочный выход на пенсию при соблюдении определенных условий, сообщил в беседе с РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Основным требованием является наличие минимум 30 пенсионных баллов (ИПК) и специального стажа работы.

В ряде случаев труженикам сельского и лесного хозяйств, имеющим 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), может быть назначена страховая пенсия по старости досрочно с учетом указанных ниже условий, — указал эксперт.

Для женщин досрочная пенсия возможна с 50 лет при условии работы трактористом-машинистом не менее 15 лет и общем страховом стаже от 20 лет. Мужчины могут выйти на пенсию в 55 лет при стаже 12,5 лет на лесозаготовках и лесосплаве и общем страховом стаже от 25 лет.

Отдельные условия предусмотрены для жителей Крайнего Севера, работающих оленеводами, рыбаками или охотниками-промысловиками. Также право на досрочную пенсию имеют медработники, проработавшие не менее 25 лет в сельских учреждениях здравоохранения. Балынин подчеркнул, что в связи с проводимой корректировкой пенсионного возраста назначение пенсии для некоторых категорий может происходить через пять лет после возникновения права на нее.

Ранее сообщалось, что до конца 2025 года в РФ повысят накопительные и срочные пенсионные выплаты. С октября увеличат пенсии военным пенсионерам, а также бывшим сотрудникам силовых ведомств.