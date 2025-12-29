Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 05:56

ВСУ под Димитровом пропустили как «своих» разведку ВС России

Боец Хотенков: ВСУ приняли за своих и пропустили разведку ВС РФ под Димитровом

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Украинские военные приняли передовые группы российских войск за своих и не препятствовали их продвижению при освобождении Димитрова, рассказал ТАСС гвардии рядовой Андрей Хотенков, пулеметчик 5-й отдельной мотострелковой бригады. По словам бойца, рано утром мотоциклисты ВС РФ выдвинулись для разминирования дороги на подступах к городу.

Перехватив их переговоры, украинская сторона не придала значения сообщениям о «двухколесной коляске» на дороге. После подготовки начался штурм ключевых объектов — больницы и здания шахтной администрации. Последнее, как отметил военный, далось особенно тяжело из-за большого скопления сил противника и удобной позиции для обзора на терриконе. В ходе боя решающую роль сыграла поддержка командования и артиллерии.

Страшно было, конечно <…>. Поддержка была, как и артиллерии нашей, птички, минометы помогали. То есть одних нас никто не оставил, — поделился Хотенков.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие при отступлении из города Димитрова спасались бегством. Солдаты отказывались сдаваться в плен. Украинцы создавали укрытия в гражданских зданиях и сооружениях. Их они наспех пытались переоборудовать в огневые точки для удержания позиций.

ВСУ
СВО
ВС РФ
Димитров
