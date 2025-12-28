Украинские военные позорно бежали из Димитрова в ДНР Минобороны РФ: украинские солдаты спасались бегством из Димитрова в ДНР

Украинские военнослужащие при отступлении из города Димитров в Донецкой Народной Республике спасались бегством, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, солдаты отказывались сдаваться в плен.

В ходе штурмовых действий российские подразделения при поддержке артиллерии и дронов-камикадзе выбивали противника из укрепленных позиций. Украинцы создавали укрытия в гражданских зданиях и сооружениях. Их они наспех пытались переоборудовать в огневые точки для удержания позиций.

Спасаясь бегством с поля боя и не желая сдаться в плен, разрозненные группы ВСУ уничтожались огнем артиллерии и расчетами ударных FPV-дронов, — говорится в сообщении.

В этом районе для украинских сил сохраняется тяжелая оперативная обстановка. Действия российских войск были направлены на полное уничтожение или пленение остатков украинских подразделений и освобождение территорий.

Ранее сообщалось, что военные из группировки «Центр» ведут бои за Новопавловку и продолжают освобождать Новоподгородный в Днепропетровской области. В операции принимают участие 90-я танковая дивизия во взаимодействии с 41-й армией.